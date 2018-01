Djokovic pierde ante el surcoreano Chung y a Nadal le queda un rival menos

Bombazo en el Open de Australia. Novak Djokovic, uno de los favoritos, cayó ante el desconocido tenista surcoreano Hyeon Chung en los octavos de final del Open de Australia y lo hizo en tres sets: 7-6, 7-5 y 7-6. La derrota del serbio deja fuera a un rival de los grandes en la lucha de Rafa Nadal por volver a reinar en Australia.

Djokovic no ha podido seguir la senda triunfal en su regreso a las pistas de Nadal o Federer. El español y el suizo volvieron el año pasado en Australia después de un largo parón por sendas lesiones y acabaron jugando entre ellos la final del torneo, la más recordada de 2017. Djokovic, que no pisaba una pista de tenis desde Wimbledon, intentó emular a sus dos grandes rivales pero no pudo hacerlo porque cayó eliminado en octavos de forma sorprendente.

El verdugo de Djokovic fue Hyeon Chung, que le derrotó en tres sets por 7-6(4), 7-5 y 7-6(3). Este joven tenista puede dar mucho que hablar en el futuro inmediato, porque el surcoreano no falla una sola pelota desde el fondo de la pista y le pega tan duro como cualquiera de los top ten.

Con su triunfo sobre Djokovic, seis veces vencedor en el Open de Australia, Hyeon Chung se convierte en el primer tenista de su país que se planta entre los ocho mejores de un Grand Slam. Su rival el próximo miércoles por un puesto en las semifinales será el estadounidense Tennys Sandgren, que superó en cinco sets al austriaco Dominic Thiem.