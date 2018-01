Tras sellar el pase a los cuartos de final del Abierto de Australia por décima vez en su carrera, Rafa Nadal ha confirmado en la rueda de prensa posterior al encuentro ante el argentino Diego Schwartzman que no participará en la primera ronda de la Copa Davis en la que España recibe a Reino Unido en Marbella del 2 al 4 de febrero.

A falta de conocer la lista de jugadores que defenderán los colores de España y que presentará el nuevo capitán de la Copa Davis, Sergi Bruguera, el próximo 23 de enero, se confirma que el número uno español no asistirá a esta cita. Pablo Carreño, por su parte, sí que afirmó que estará.

La eliminatoria se jugará sobre la arcilla del club de tenis Puente Romano de Marbella y podría suponer un problema de adaptación para el tenista español que en muy poco tiempo pasaría de jugar de pista dura, a arcilla y de nuevo a pista dura para encarara la gira americana con Indian Wells y Miami como principales objetivos.

“Llevo unos meses difíciles, tuve que dejar Abu Dhabi y Brisbane para poder jugar aquí y no puedo hacer una cambio de superficie drástico. Sería malo para mi salud” señaló el de Manacor.

Nadal confía en las opciones de España. “Este año sí que veo una posibilidad de poder hacer algo importante. Ojalá se siga adelante. Ya he hablado con Sergi y sabe lo que hay por mi parte”, dijo el número uno del mundo. El español habló además de cómo se plantea el presente curso. “El año fue duro y complicado, muy bueno pero con muchos partidos, y lo acabé de una forma que no me gustó. Por lo tanto, tengo que intentar que no ocurra lo mismo y salvar mi físico. Para eso mi calendario debe ser más escaso. Mi siguiente torneo será Acapulco haga lo que haga aquí y jugaré solo cuatro en los cuatro primeros meses de 2018″.

España recibirá a Reino Unido que vendrá sin su número uno, el escocés Andy Murray, quien continúa recuperándose de su operación de cadera y que le ha hecho perderse la disputa del primer Grand Slam del año. La vuelta del británico se espera para la temporada de hierba, a mediados de año.

Esta semana también conocíamos que Garbiñe Muguruza tampoco asistiría al primer compromiso de España en la Fed Cup ante Italia del próximo mes de febrero. Las competiciones por selecciones siguen siendo un problema en una apretada agenda especialmente para las principales raquetas del circuito.