Las altas temperaturas jugaron una mala pasada a Rafa Nadal en su debut en el Masters 1000 de Miami 2016, cuando tuvo que retirarse en el tercer set ante el que será su próximo rival en el Abierto de Australia, el bosnio Damir Dzumhur. El mallorquín se impuso sin problemas en la primera manga con un contundente 6-2. Sin embargo, a medida que avanzaba el partido, el español empezó a encontrarse mal acusando las altas temperaturas y la fuerte humedad registrada en las instalaciones de Cayo Vizcaíno.

Nadal tuvo que recurrir varias veces a la asistencia médica, e incluso le llegaron a tomar la tensión durante el encuentro. Cuando el partido ya llevaba cerca de dos horas de juego, y Dzymhur mandaba 2-6, 6-4 y 3-0 en el luminoso, Nadal se vio obligado a retirarse por una insolación. “Me encuentro mal” le dijo el de Manacor al juez de silla.

Otra vez el calor…

El de Miami es el único precedente entre ambos tenistas, de modo que Dzumhur, número 30 del circuito, puede presumir de haber ganado al actual número uno. Las condiciones del encuentro de este viernes con el billete a los octavos de final del Abierto de Australia en juego podrían ser muy similares a tenor de las altas temperaturas que se están registrando estos días en Melbourne, aunque esta vez el duelo se jugará de noche.

El propio Rafa Nadal señaló tras su victoria ante el argentino Leo Mayer que esperaba que la organización tomase medidas al respecto cerrando la cubierta de las principales pistas. “Si las condiciones son extremas es peligroso para los jugadores, pero también para el público. A mí me gusta jugar con calor, pero cuando es demasiado puede ser peligroso para la salud y no me gustaría ver abandonos aquí”.

El mallorquín ha preparado el próximo duelo en las canchas cubiertas de Melbourne Park. “El año pasado también entrené algunos días bajo techo. Con tanto calor no hace falta desgastarse más. Es lógico que entrene a cubierto porque el jueves y el viernes va a hacer mucho calor” apuntaba en rueda de prensa.

Por suerte, el encuentro entre Nadal y Dzumhur se jugará de noche (a partir de las nueve de la mañana hora española), siendo el partido que abre la sesión nocturna de la Margaret Court Arena.

Sobre las altas temperaturas también se ha pronunciado Roger Federer tras superar la segunda ronda ante el alemán Jan-Lennard Struff en tres sets (6-4, 6-4 y 7-6(4)). “Cuando fui a Dubai estábamos a 45 grados, por lo que 38 grados está bien… Estoy contento de jugar por la noche, pero me da pena ver a algunos de mis compañeros sufrir” señalaba el suizo.