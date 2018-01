Hsieh da la sorpresa y despide a Garbiñe de Australia y del número uno

Saltó la sorpresa en Australia. Garbiñe Muguruza ha dicho adiós al Open de Australia tras caer ante la china Su-Wei Hsieh, número 88 del ranking, por 7-5 y 6-4. La española vivió su día más negro ante una jugadora que mostró su mejor nivel para lograr una victoria histórica. Los errores no forzados condenaron a la ex número uno, que dice adiós a sus opciones de recuperar la corona y pierde 360 puntos, ya que defendía los cuartos alcanzados el año pasado.

El partido no comenzó de la mejor manera para Garbiñe Muguruza, pese a que rompió el saque de su rival en el primer juego. Sufrió mucho con su servicio. Las bolas de Hsieh le llegaban muy rápidas y las piernas de la española no respondían a la misma velocidad, debido quizás a sus problemas físicos. La tenista de China Taipei le estaba dominando con su potente, eficaz y poco ortodoxo revés cruzado. Acto seguido le hizo tres juegos consecutivos, dos de ellos al resto.

A Garbiñe le costaba encontrarle el punto a su rival. No terminaba de conectar bien las bolas y rápidamente se vio con un 4-1 en contra y un break abajo. Con 5-2 hizo saltar las alarmas al pedir la presencia del fisio, aunque tan solo fue para que le cambiaran el vendaje del pie. Recordemos que llegaba con molestias en el aductor derecho que le obligaron a retirarse en Brisbane y Sidney.

La tenista española no estaba acertada con la derecha. Pasaban los juegos y Muguruza seguía sin encontrarse cómoda sobre la Rod Laver Arena, necesitaba conectar más winners con su drive y menos errores no forzados, su talón de aquiles en el primer set. El descanso y el cambio de vendaje le sentó de maravilla. A la vuelta era otra, más segura y más eficaz. La china seguía dando guerra, pero la número tres del mundo consiguió recuperar el break y ponerse 5-5.

Hsieh no cede

Costó pero se recuperó a tiempo. Garbiñe mejoró notablemente su juego tras el parón. Pero Hsieh seguía a la suya, metiendo todas las bolas en ángulos donde le era imposible llegar a la española. Para hacerle un punto tenía que sudar la gota gorda y pelearlo al máximo. Consiguió forzar el tie-break, aunque las cosas tampoco comenzaron bien. Empezó perdiendo 4-0 y terminó cediendo por 7-1.

Lo intentó todo pero Hsieh cuajó una primera manga impecable marcada por los 18 errores no forzados de la ex número uno del mundo. Su mejoría no fue suficiente y fue víctima del difícil juego de su rival. El segundo set comenzó con susto. Muguruza tuvo que salvar dos pelotas de rotura para adjudicarse el primer juego.

No sería más que el inicio de otro complicado set en el que tampoco consiguió despertar. Lo intentó pero la china volvió a ponerse por delante en el marcador, como en el primero. Tomó carrerilla aprovechando el día negro de la española y se colocó 3-1 con un break a su favor. No le salía nada a Garbiñe, su revés tampoco funcionaba, cometió muchos errores no forzados con el que habitualmente es su mejor golpe.

Garbiñe muere en la orrila

Ese break hizo saltar todas las alarmas. Estaba contra las cuerdas, debía reaccionar cuanto antes si no quería decir adiós al primer grande del año y a sus opciones de recuperar el trono de la WTA. Sin embargo, lo que ocurrió fue lo contrario. Hsieh le endosó un segundo break para ponerse 5-2 arriba. Si ya lo tenía difícil, esta segunda rotura lo ponía aún más cuesta arriba.

Garbiñe no tiró la toalla. No es una persona que se rinda fácilmente. A pesar de que no era su día resistió hasta el final y consiguió colocarse 5-4 abajo, obligando a la número 88 del ranking a cerrar el partido con su servicio. Le faltaron fuerzas para culminar la remontada y Hsieh, ayudada por los errores no forzados de la española, consiguió cerrar el segundo set (6-4) y por consiguiente el partido. Un día para olvidar. Ahora toca recuperarse de sus molestias y pensar en la próxima cita.