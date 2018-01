Pánico en el Open de Australia ante la ola de calor con temperaturas a 40 grados

Otro año más la ola de calor azota al Open de Australia. Los pronósticos prevén temperaturas superiores a 40 grados para la jornada del jueves y el viernes… algo que ha hecho saltar las alarmas.

La organización del torneo se prepara para aplicar la política de calor extremo. Las normas del abierto establecen un nivel excesivo que se contabiliza teniendo en cuenta varios factores: temperatura, humedad, viento y radiación solar. Está estipulada una temperatura máxima de 40º C.

De darse esta situación, es el juez principal del torneo el que debe determinar que se pongan en marcha las precauciones que considere oportunas. Suspender el partido o activar el techo retráctil, presente en los tres principales estadios de la competencia: Rod Laver, Margaret Court y Hisense.

Rafa Nadal ha sido uno de los primeros tenistas en pronunciarse al respecto. El balear ha sudado la gota en el partido ante Leonardo ‘Yaca’ Mayer y ambos jugadores decidieron abandonar la pista tras el segundo set para cambiarse completamente.

Nadal pide cordura

El mallorquín ha pedido cordura a la organización: “Espero que la organización ponga el techo en las pistas principales porque si las condiciones son extremas es peligroso para los jugadores, pero también para el público. A mí me gusta jugar con calor, pero cuando es demasiado puede ser peligroso para la salud y no me gustaría ver abandonos aquí”.

Además, Nadal también ha anunciado que de cara a la preparación del duelo del viernes contra Damir Dzumhur entrenará en las canchas cubiertas del complejo de Melbourne Park: “El año pasado también entrené algunos días bajo techo. Con tanto calor no hace falta desgastarse más. Es lógico que entrene a cubierto porque el jueves y el viernes va a hacer mucho calor”.

Otra de las tenistas afectadas es Garbiñe Muguruza. La española se enfrentará esta madrugada (2.30 a.m), a Su-wei Hsieh en la segunda ronda del Open y tendrá que lidiar con el calor y la humedad de un día de sol intenso en el verano australiano. Al igual que otros representantes españoles como la pareja de dobles de Lara y Arantxa, Albert Ramos, García López y Verdasco.