Una cita importante, abrir el armario … “ ¿y ahora qué me pongo?”. Algo similar es lo que le ha ocurrido a la actual número uno del tenis femenino, Simona Halep. La tenista rumana sigue sin llegar a un acuerdo con una marca que la patrocine desde que anunciara a finales de año que ponía fin a cuatro años de contrato con Adidas pues, según parece, la firma alemana no estaba dispuesta a aceptar las pretensiones económicas de la tenista.

Thank you for a wonderful 4 years @adidastennis and a special hug to Claus Marten. A little bit of a sad day for me but I’m excited to see what the future holds. Happy New Year to everyone and good luck in 2018 😊 pic.twitter.com/V2UPT4QOPF

— Simona Halep (@Simona_Halep) 31 de diciembre de 2017