Polémica con el nuevo ‘look’ sin mangas de Nadal en el Open de Australia

El salto de Rafael Nadal a la pista central del Open de Australia en su primer partido en la edición estuvo marcado por el momento en el que se quitó su sudadera, dejando a la vista la camiseta que vestirá durante el primer Grand Slam del año. El manacorense confirmó los presagios y se impuso a Víctor Estrella con un rompedor y vintage look liderado con una camiseta sin mangas gris, que unida a la combinación de pantalón y bandana rosas, no dejó contento a todo el mundo.

Uno de los tenistas destacados de la historia de España, Alex Corretja, opinó en Eurosport sobre de la camiseta de Nadal, asegurando que a él no le termina de convencer y que cuando le ve le da la sensación de verle con un look más de entrenamiento que de partido. Eso sí, el problema parece estar más en el conjunto que no en la camiseta en sí, ya que la combinación de colores parece no gustar demasiado, sobre todo a los más tradicionales, como también se demostró en las redes sociales.

Ahora que veo a Nadal jugar, ya no sé si es buena idea eso de que juegue con playera sin mangas. Ya está grande. — Ale García (@alegacz) 15 de enero de 2018

Horrible Nadal con camiseta sin mangas. — María G. (@Maria_G_B) 15 de enero de 2018

Creo que nadie tiene problema con ver a Nadal en su outfit sin mangas de nuevo pero ¿de verdad tenían que ponerle esa combinación de colores? Parece entrenador de pilates 🤭#AusOpen #AUSTRALIAxESPN pic.twitter.com/4Ud2oFc9fj — Diana Gaby🍃 (@dianagaby15) 15 de enero de 2018

Lo siento mucho, pero un número 1 del mundo no puede vestir así. Me niego pic.twitter.com/B3K72xbElV — Fernando Murciego (@fermurciego) 15 de enero de 2018

Alguien digale a Nadal que los 80’s lo buscan para que les devuelva sus colores y look en general #AusOpen 🎾 — Daniel Villamil (@DanWookiee) 15 de enero de 2018

Nadal vuelve a las camisetas sin mangas. En Australia viste de plata y rosa.#AusOpen2018 pic.twitter.com/jWeQ6TZFnh — Miguel A. Román (@Miguel_A_Roman) 15 de enero de 2018

Sin embargo, no todas las opiniones son contrarias o dudosas en torno al regreso al pasado de Nadal en su vestimenta. No pocos aficionados del tenista español se mostraron encantados con la camiseta sin mangas que lució Rafa y que no le acompañaba en los partidos desde el año 2008, en el que se convirtió por primera vez en número uno del mundo.

Nadal vuelve a jugar sin mangas. Así sí. pic.twitter.com/HCqwQHxmO5 — Álvaro Álvarez (@AlvaroAlvarezLC) 15 de enero de 2018

Don Rafael Nadal Parera, volviendo a jugar sin mangas 😍😍😍 — 9. (@ricardelvalle13) 15 de enero de 2018