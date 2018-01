David Ferrer cayó ante el ruso Rublev en cinco sets en primera ronda del Open de Australia. Sí ganaron en su debut Pablo Carreño y Carla Suárez, que ya están en segunda ronda del primer Grand Slam del año.

El primer español en saltar a la pista en las instalaciones del Abierto de Australia fue el asturiano Pablo Carreño para enfrentarse al jugador local Jason Kubler, procedente de la previa. El reciente vencedor en el torneo de exhibición de Kooyong, antesala del primer grande de la temporada, no tuvo un debut tan plácido como se esperaba ante el jugador número 243 del circuito.

Carreño empezó sufriendo para llevarse la primera manga, cedió en la segunda y tuvo que remontar en la tercera hasta cerrar el encuentro con un resultado final de 7-5, 4-6, 7-5 y 6-1 en tres horas y 31 minutos de juego. Se trata de su victoria número 50 en pista dura y la tercera vez consecutiva que se mete en la segunda ronda del Abierto de Australia. Al término del encuentro, el tenista asturiano valoró la importancia de haber ganado el partido aun sin haber ofrecido su mejor tenis. Su próximo rival será el vencedor del duelo entre el francés Guilles Simon y el rumano Marius Copil.

Menos suerte corrió David Ferrer. Al alicantino le tocó un rival duro, el ruso Andrey Rublev, para debutar en el Abierto de Australia, un torneo al que acudía por 16ª vez en su carrera. No es fácil comenzar ante un jugador al que no te has enfrentado con anterioridad y menos si posee la calidad y desparpajo del joven ruso entrenado por el español Fernando Vicente.

El tenista de Jávea vendió caro el billete de la segunda ronda y llevó el duelo hasta la quinta manga, pero no pudo hacer nada ante los 77 golpes ganadores del ruso. Así las cosas Ferrer veía fin a su camino en Melbourne tras tres horas y cincuenta minutos de encuentro con un resultado final de 7-5, 6-7 (3), 6-2, 6-7 (6) y 6-2.

Carla Suárez avanza a segunda ronda

En el cuadro femenino, la primera en saltar a la pista por parte de las tres españolas en liza ha sido Carla Suárez, mientras que Garbiñe Muguruza y Lara Arruabarrena debutarán en Melbourne este martes.

La canaria recibía en primera ronda a la polaca Magdalena Frech, procedente de la previa. Carla se llevó la victoria en dos sets (7-5 y 6-3) en poco más de hora y media de juego tras haber cometido un total de 28 puntos ganadores e idéntico número de errores no forzados. Suárez ve allanado su camino en Melbourne con la sorprendente derrota de la décima cabeza de serie Coco Vandeweghe ante Timea Babos (7-6(4) y 6-2, en una jornada nefasta para los Estados Unidos que también vivió la derrota de Venus Williams ante la suiza Belinda Bencic, por 6-3 y 7-5.