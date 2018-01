Nadal: “Ahora mismo lo principal es ganar, de la manera que sea”

Satisfecho con el trabajo realizado en su debut. Rafael Nadal compareció ante el micrófono de Eurosport al término de su partido de primera ronda del Open de Australia, en el que derrotó de forma clara a Víctor Estrella Burgos, primer escollo en el cuadro del número uno. Rafa dio importancia a la victoria por encima del juego mostrado y se mostró precavido de cara al encuentro de segunda ronda frente a Leonardo Mayer.

El juego desplegado por Estrella benefició en todo momento a Nadal, que confirmó su adaptabilidad a este heterodoxo jugador, al cual venció sin demasiadas dificultades. “El hecho de que de revés solo corte a mí me beneficia, porque tengo normalmente tiempo de golpear con mi drive y me gusta, cuando me viene cortado normalmente acelero bien y tengo la opción de tirar hacia los dos lados. Era un primer partido después de tiempo sin competir, siempre salgo a la pista con el máximo respeto hacia el rival y por suerte las cosas se han encarado bien desde el comienzo y he cogido ventaja en cada set y me da tranquilidad”.

A pesar de la arrolladora victoria, Nadal no quiso lanzar campanas al vuelo, escudándose en una preparación más corta de lo deseado de cara al primer Grand Slam del año. “Yo de momento estoy aquí con la ilusión de hacerlo lo mejor posible, creo que he hecho una semana y media de entrenamiento aquí muy buena, he entrenado con gente buena me he sentido competitivo, y estoy en segunda ronda, esta es mi realidad a día de hoy”.

“Es verdad que me hubiera gustado empezar antes la temporada, para llegar aquí con una sensación más consolidada de la que tengo, pero se que estoy entrenando bien, se que si consigo pasar los primeros partidos tengo una sensación buena de bola como para estar aquí y ver que pasa, pero cada día uno tiene que estar preparado para sufrir y viene un partido difícil con Mayer, ya lo tuve complicado con él en el US Open. Es un rival de nivel que golpea fuerte a la pelota, saca bien, va a jugar agresivo, y tengo que estar bien para moverle y que no golpee desde posiciones cómodas”, añadió, en referencia a su compromiso de segunda ronda.

Pasar las primeras rondas y coger un ritmo superior es clave para Rafa, que así lo afirmó tras el partido frente a Estrella. “Lo principal es ganar. No soy una persona muy resultadista en este sentido, pero cuando uno empieza una nueva temporada y viene de un tiempo sin competir, creo que las sensaciones están siendo buenas en el entrenamiento y la experiencia dice que si uno consigue pasar esos primeros partidos y va cogiendo confianza, las opciones aumentan de poder empezar un año con una sensación positiva y diferente. Los primeros días lo principal es ganar sea de la manera que sea, si es con sensaciones buenas mucho mejor y estoy para intentar que así sea”.