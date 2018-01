Rafa Nadal regresa al pasado y jugará sin mangas el Open de Australia

Nueve años después, Rafael Nadal saltará a una pista de tenis, en torneo oficial, con una camiseta sin mangas. El tenista español ha dado un giro a su vestimenta de cara al Open de Australia y regresará a los tiempos en los que marcó tendencia con unas equipaciones atrevidas y en las cuales los hombros quedaban al descubierto. A sus 31 años, Nadal quiere volver a ser el de antes y diferenciarse de sus contrincantes actuales también desde el atuendo, a pesar de que muchos de ellos aún eran niños cuando Rafa ganaba torneos con estas llamativas camisetas.

Ha sido la cuenta de Twitter de la ATP la que ha confirmado de forma oficial lo que era un secreto a voces. “Rafael Nadal vuelve a los orígenes”, se podía leer en la publicación, con una fotografía de Nadal en la sesión de fotos previa al Open de Australia vestido con el atuendo que lucirá en el primer Grand Slam de la temporada. El tenista balear vestirá una camiseta sin mangas color gris claro, completada con pantalones y bandana rosas.

“Me hace ilusión volver a jugar sin mangas”, reconoció el propio Nadal preguntado por la posibilidad de cambiar de look y volver al tipo de camisetas con la que se hizo un nombre en el circuito desde el año 2004. No llevar mangas no resultará incómodo para el diez veces campeón de Roland Garros, que sí acostumbra a entrenar sin ellas.

El regreso de Nadal a los atuendos con camisetas sin mangas coincide con una nueva estancia en el número uno del mundo. Curiosamente, la última vez que Rafael vistió una elástica de este estilo fue en 2008, año en el que se alzó por primera vez a lo más alto del ránking ATP. Fue en el Open de Australia de 2009 cuando el manacorense lució por primera vez una camiseta con mangas, buscando un look más serio y consolidado, en concordancia a su nueva posición en el tenis mundial. Aquel cambio le dio suerte a Rafa, que logró su primer y hasta hoy único entorchado en Melbourne Park. Veremos si la historia se repite con su vuelta a los orígenes.