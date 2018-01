Rafa Nadal ya prepara su debut en el Open de Australia, que será ante el dominicano Víctor Estrella Burgos. El balear, por primera vez, acude a esta cita sin haber jugado algún torneo previo que le hubiese servido como preparación, aunque siente buenas sensaciones.

“Nunca había llegado a Australia sin jugar partidos oficiales. Es una situación nueva para mí pero me siento bien. Siento que estoy jugando más o menos bien“, aseguraba Nadal en la rueda de prensa oficial ante los medios.

Sobre su condición de número uno mundial y primer cabeza de serie del Abierto, opina que “todo el mundo empieza desde cero. Y yo también empiezo desde cero. Es una nueva y excitante temporada. Espero estar sano y disfrutar“.

Por último, Nadal no dudó en recompensar con palabras todo el cariño que recibe en este torneo. “Siempre estoy motivado en jugar este torneo. Si uno no está cien por cien motivado en jugarlo, probablemente no quiera a este deporte”, finaliza.