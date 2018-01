Garbiñe Muguruza aseguró no sentir “dolor” después de las dos retiradas en los primeros torneos WTA del año, Brisbane y Sídney, afirmando estar “mejor de forma” de cara al Abierto de Australia, primer ‘Grand Slam’ de la temporada, en el que debutará este martes contra la francesa Jessika Ponchet.

“Estoy mejor de forma, entreno cada día. Estoy haciendo todo lo que puedo para estar recuperada del todo. Por suerte no siento dolor ahora que empieza el torneo“, indicó en rueda de prensa. “En Brisbane he tenido partidos duros en condiciones difíciles. No sé si es algo de movilidad o de dolor. Lleva tiempo recuperarse, es un proceso natural. No se va en tres días. Pero está yendo mejor”, añadió.

La hispano-venezolana explicó sus lesiones en las citas anteriores en el continente oceánico, debido a unos “calambres” que calificó de “horribles”. Su prematuro abandono en ambos torneos ha provocado una falta de rodaje que no preocupa a la jugadora de 24 años. “Me sorprendió cómo estuve en Brisbane y Sídney. No suelo tener muchos calambres y ese día estaba totalmente acalambrada. No podía moverme. Me chocó un poco. Es horrible cuando te entran los calambres, muy malo“, respondió.

“Me habría gustado jugar más partidoS, pero nunca sabes cómo va a ir el comienzo del año. Solo he jugado dos partidos, pero siento que estoy jugando bien. Puede ser que me falte un poco de ritmo, no lo sé. A veces pienso que no necesito tantos partidos. Otras veces me ha pasado que juego bien y no necesito 25 torneos antes, aunque a veces sí. De todas formas, me siento bien”, agregó.

La tenista nacida en Caracas destacó la importancia de los ‘Grand Slams’ y negó sentirse “perfecta” de cara al torneo, aunque aclaró que “siempre” llega a los torneos con la misma sensación. Además, la ganadora de Roland Garros 2016 y Wimbledon 2017 admitió que le gustaría tener un recorrido largo en el primero de los cuatro ‘grandes’ de la temporada, pero que una derrota tampoco sería motivo de derrumbe psicológico.

“Estoy intentando estar completamente preparada. Honestamente, nunca siento que estoy perfecta en ningún torneo. Cuando vas a un ‘Grand Slam’, siempre quieres estar mejor. Intento mejorar cada día y recuperarme. Juego el martes, así que ya veremos cómo estoy”, dijo.

“Estoy ilusionada porque los ‘Grand Slams’ son los torneos más importantes. Este es el ‘Happy Slam’ por alguna razón. Estaré feliz si pudiera seguir jugando más partidos aquí, pero tampoco me va a derrumbar. Estoy centrada en empezar. Tengo grandes recuerdos en el Open de Australia“, puntualizó, siendo los cuartos de final de 2017 su mejor resultado en la cita oceánica.

Muguruza restó importancia a la ausencia de la ayuda de entrenador en pista de los ‘Grand Slams’, recalcando que unas veces “es buena” y otras no es necesaria, pero que es algo que “no importa mucho” y que “depende del momento”.

“Depende del momento. No importa mucho en realidad. Me gusta tener consejos de mi entrenador en pista, pero no lo pienso mucho. Puede que sea mejor así. Los ‘Grand Slams’ son diferentes. No tener ayuda en pista lo hace más normal, porque es algo que solo se da en los torneos femeninos“, contestó.

“A veces es bueno tener ayuda y otras estás tan bien que no necesitas a nadie. Imagino que es mejor cuando al menos tienes la oportunidad de tener ayuda”, matizó.

Por último, la española se mantuvo al margen de la polémica entre Billie Jean King y Margaret Court, por las declaraciones de la última en referencia al colectivo homosexual, asegurando que no centrará su mirada “en eso” si tiene que jugar en la pista Margaret Court Arena. “Jugaré en la pista que sea, nunca pienso en eso. Si juego en la Margaret Court, lo último que pienso es en eso“, concluyó sobre la pista dedicada a la extenista australiana.