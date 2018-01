Bartoli denuncia una relación machista: “Me decía que estaba gorda y me dejé destruir”

Marion Bartoli se ha confesado en una entrevista concedida al diario L’Equipe, en la que revela los peores momentos de su carrera como tenista tras la conquista de Wimbledon en 2013. La francesa aseguró que se dejó “destruir” pero que ahora ha vuelto más fuerte que nunca y “necesito demostrarme que estoy viva”. La ex campeona del Grand Slam está preparando su regreso a las pistas tras haber superado la etapa más dura de su vida.

En la entrevista revela que su pareja le decía todos los días que estaba gorda: “Fue un gilipollas absoluto. Cuando dejé mi carrera era la más feliz del mundo. Después me decía cosas como que estaba gorda. Me lo decía todos los días. Íbamos por la calle, veíamos a una chica delgada y me decía: “¿viste lo hermosa que es?” No me ayudó. Me decepcionó. Estaba en los suelos, pero por suerte pude levantarme y encontré la alegría de vivir en el día a día. Él apagaba eso. Me dejé destruir por alguien y no pensé que fuera posible“.

“Quiero demostrarme que estoy viva. Si regreso es para intentar jugar buenos partidos en grandes pistas y sentir esas emociones de nuevo. Ahora he perdido mucho peso. Antes era débil. Obviamente necesito perder peso, entre 5 y 7 kilos. He pasado todos los exámenes médicos para regresar. Todo encaja. No volveré a las pistas si no tengo el peso ideal para competir. Si veo que mi regreso al tenis hace que mi salud corra peligro, pararé”, recalcó Bartoli.

Deja claro que con su vuelta a las pistas está más fuerte que nunca. Además, durante la entrevista con el rotativo francés desvela la ilusión con la que se levanta cada día para ir a entrenar. “Cuando voy a entrenar al Centro Nacional de Tenis, llego a las 9 de la mañana y salgo a las 9 de la noche. Juego al tenis entre tres horas y media y cuatro horas cada día. Estoy feliz de despertarme cada mañana, estar sana y tener energía para hacer las cosas que quiero durante todo el día”, concluyó.