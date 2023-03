Un soltero de ‘First Dates’ sorprende revelando su relación con Shakira antes de besarse con su cita

En la última entrega de First Dates, Carlos Sobera y todos los telespectadores se llevaron una gran sorpresa al descubrir a qué se dedicaba uno de los comensales de la noche. El soltero se llamaba Juanma y es cantante y bailarín. Pero lo más curioso es que explicó que fue profesor de zumba de Shakira y daba clases particulares a la cantante en su casa.

Además, contó alguna anécdota con la artista colombiana y su cita acabó de la mejor manera posible. Juannma se define como una persona empática, positiva y con ganas de dejar un legado «hacer de este mundo algo mejor». Pero lo que más sorprendió a Carlos Sobera es el tema de Shakira: «No me podía imaginar que Shakira necesitara clases de baile». Juanma asegura que la de Barranquilla es guapísima, simpatiquísima y que baila fenomenal: «Eran clases particulares en su casa cuando estaba embarazada de Sasha».

«No me creo que seas catalán»

Fue más allá y explicó que la cantante le pedía mucho trabajo de cardio y que al verle bailar quiso saber de donde era «no me creo que seas catalán porque estoy casada con un catalán y no se mueve así, ahí lo dejo». A Javier, su cita, le gustan las faldas porque son diferentes como él y porque tiene claro que hoy en día nada tiene sexo «todo es actitud». Es un tipo «intenso, divertido, elocuente y si me dices que no te pierdes toda una aventura que podemos emprender juntos». Ambos ya se conocían, y se alegraron de que el destino les volviera a unir.

Antes de que la cita llegara al final, Juanma quiso sorprender a Javier y le cantó la canción que más le gustó del concierto en el que se conocieron. Tras escucharla, Javier la buscó, se la aprendió y estuvo un mes cantándola sin parar. La actuación fue maravillosa y terminó con un beso y mucha emoción, igual que su cita.