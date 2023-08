Sara Sálamo denuncia amenazas tras las palabras de Isco sobre el beso de Rubiales a Jenni Hermoso

Sara Sálamo ha denunciado amenazas por parte de una serie de usuarios en las redes sociales con respecto a la defensa de su marido, Isco Alarcón, hacia Jenni Hermoso, tras la polémica del beso con Luis Rubiales. El centrocampista del Betis defendió a la futbolista a capa y espada a la campeona del mundo y, posteriormente, la actriz ratificó su mensaje.

«Si no fue consentido, yo creo que es un abuso de poder y le mando todo mi apoyo a Jenni». Esas fueron las palabras de Isco, a lo que Sara Sálamo añadió: «Estamos contigo. Ni un paso atrás. Por suerte estaba grabado. Si no, hubiera sido una histérica, exagerada. Estamos cambiando las cosas. Un mundo menos abusivo e igualitario es posible».

Por suerte estaba grabado.

Si no hubiera sido una “histérica”, “exagerada”. Estamos cambiando las cosas. Un mundo menos abusivo e igualitario es posible. — Sara Sálamo (@SaraSalamo) August 24, 2023

Esos mensajes no sentaron bien a ciertas personas que, irrespetuosamente, criticaron la defensa hacia Jenni Hermoso de esta pareja. Desagradables comentarios como «qué te va a decir este calzonazos si su mujer es otra que había que matarla y tirarla al río» fueron los que denunció Sara Sálamo a la Policía, pues no es la primera vez que recibe este tipo de ofensas desde que inició su relación con el ex del Real Madrid.

«A ver cuándo llega el momento de rastrear todas las IP y dejar de consentir este tipo de agresiones y amenazas, aunque sean virtuales», denunció Sara Sálamo en sus redes sociales, citando a la cuenta de la Policía. Un lamentable suceso en el que se vuelven a ver envueltos y que ya ha sido notificado a las autoridades con dicho mensaje.