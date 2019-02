Solari: “Casemiro me dice que le pegan en el tobillo, no tengo dudas sobre el penalti”

Santiago Solari compareció en rueda de prensa tras la victoria del Real Madrid al Levante (1-2). El técnico argentino analizó la victoria del equipo blanco en el Ciutat de Valencia

Santiago Solari analizó la victoria del Real Madrid ante el Levante (1-2), un resultado muy polémico que mantiene al club blanco a dos puntos del Atlético de Madrid y a nueve del Barcelona.

Partido gris

“Lo trabajamos, siempre que se ganan las cosas se ven de colores. Del color de la victoria”.

La victoria ante el Levante

“Hacía varios años que no se le ganaba al Levante. Sabíamos que es un equipo muy rápido, que es muy difícil si le dejas espacio. Lo hemos manejado bien, lo hemos trabajado. Tal vez pudimos marcar más goles. Tuvimos más ocasiones que pudieron darnos más”.

Penalti sobre Casemiro

“El problema que tenemos todos los entrenadores es que estamos allí y no tenemos un monitor. Casemiro me dice que le pegan en el tobillo. No tengo dudas de si el jugador me dice eso. También me dicen que las imágenes se ve que con la bota le toca”.

¿Tiene alguna otra versión?

“La más importante me parece que es esa”.

Bale y su gesto tras el gol

“Yo lo vi fenomenal. Me encantó como entró, con el espíritu y que nos terminara dando la victoria. Lo siento, no pude ver el gesto. Lo veremos. Estamos todos contentos porque sabían que habían que trabajar mucho el partido”.

¿Está enfadado Gareth Bale?

“Está pletórico en el vestuario porque marcó y me encantó como entró al partido y como jugó los minutos que le tocó. Me pareció fantástico su partido”.

¿No ha cometido ningún acto de disciplina?

“Ustedes tienen mucho más ojos. Yo vi lo que trabajó Gareth y como entró con rabia para ayudar al equipo. Que celebren los goles como quieran, que los hagan”.

Cinco minutos estuvo Bale en el banquillo antes de salir sin calentar

“Yo le dije que esperara”.

La semana que viene ahora

“Es cierto que el otro día con el Girona tuvimos un bajón, pero hoy volvimos a ganar en un campo muy complicado. Estamos bien, llevamos una racha buena y afrontamos con todo el optimismo esta semana tan bonita”.

El momento de Messi

“Eso no nos incumbe a nosotros. Nos preocupamos por lo nuestro”.

El partido de Vinicius, ¿qué le falta?

“Tiempo, competición, madurez y eso se va agarrando con los partidos y con experiencia. No podemos olvidar que tiene 18 años y juega con una madurez impropia de su edad. Tiene mucho tiempo para afinar sus virtudes”.

¿Salvado un match-ball?

“Afrontamos todos los partidos como van llegando. Tenemos muchas competiciones abiertas. La única manera es enfocarlo en lo que viene. Es un tópico, pero es así. El partido más importante es el siguiente. Este ya pasó y lo ganamos porque lo trabajamos todos”.

Juego mostrado del equipo

“Siempre ponemos el foco en lo positivo y eso es como trabajamos el partido. Hacía varios años que no se ganaba al Levante y este es un estadio difícil. Pudimos marcar antes en varias ocasiones que generamos. El partido ha sido muy difícil, no me esperaba otra cosa”.