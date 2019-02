Inda: “El Madrid quiere vender a Bale al Chelsea, pero él quiere ir al United”

Bale quiere fichar el próximo verano por el United, aunque el Real Madrid vería con mejores ojos vendérselo al Chelsea

Se avecinan unos meses complicados por el Santiago Bernabéu con el futuro de Gareth Bale. La situación del galés en el Real Madrid empieza a ser insostenible, ya que sus lesiones siguen siendo constantes, su importancia en el equipo no ha crecido y la afición no le pasa ni una. Por ello, salvo giro radical de su situación en los próximos meses, lo normal sería que el próximo verano buscase una salida. Y es en este punto donde surgen los problemas. El jugador se quiere ir al Manchester United y el club prefiere venderlo al Chelsea.

Eduardo Inda, director de OKDIARIO, desveló en El Chiringuito de Jugones que: “El Real Madrid quiere transferirlo al Chelsea este verano y su agente al Manchester United. El jugador dice que ya que les van a vender que le dejen elegir destino y en el club le dicen que no porque lo de Hazard está hecho y serviría de moneda de cambio“.

El Real Madrid tiene un trato excelente con el Chelsea, mientras que no sucede lo mismo con el Manchester United. Los blancos y los Red Devils no mantienen unas relaciones fluidas desde que Cristiano Ronaldo fichó por los madridistas en el verano de 2009. Después, todo se enquistó más con el famoso fax que frustró el fichaje de David de Gea. Si a esto se le suma que desde Chamartín se ve a los de Old Trafford como una marca más potente que a los londineses, se comprenden todos los motivos por los que la cúpula merengue prefiere ver a Bale vestido de azul que de rojo.

Por otro lado, está el deseo de un jugador que ha vivido más sombras que luces en el Real Madrid. Bale quiere volver a la Premier y su intención es recalar en el Manchester United, club que ya intentó su fichaje en 2013, cuando se decantó por jugar en el capital de España. Además, el de Cardiff no vería con tan buenos ojos fichar por el Chelsea, por lo que parece que en los próximos meses habrá un tira y afloja para ver si finalmente es el club el que el se sale con la suya o es el jugador.