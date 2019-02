Ramos admite que forzó la amarilla y luego rectifica: podrían caerle dos partidos

Sergio Ramos reconoció en zona mixta que forzó una amarilla ante el Ajax y podrían caerle dos partidos de sanción. Después rectificó en Twitter

Sergio Ramos podría ser sancionado con dos partidos. El capitán del Real Madrid insinuó en zona mixta que había forzado la tarjeta amarilla que vio ante el Ajax y podría recibir una sanción si el delegado de la UEFA recoge las declaraciones del central minutos después de acabar el partido donde el conjunto blanco consiguió una victoria que le acerca a cuartos de final.

“Viendo el resultado mentiría si dijera que no la he forzado, es algo que tenía presente y no es por subestimar al rival ni pensar que la eliminatoria se ha pasado, en el fútbol te toca tomar decisiones complicada y lo he decidido así”, dijo Sergio Ramos a la conclusión del partido después de que, con 1-2 en el marcador, ver una tarjeta que conllevaba suspensión para el partido de vuelta.

Basándonos en los últimos precedentes, todo hace indicar que las palabras de Sergio Ramos podrían conllevar una sanción de dos partidos. De hecho, tanto él como Xabi Alonso fueron sancionados cuando en la temporada 2010/2011, curiosamente contra el Ajax en el Amsterdam Arena, fueran expulsados por orden de José Mourinho, que también fue sancionado.

Rectifica en Twitter

Minutos después de estas declaraciones, Sergio Ramos escribió un mensaje en la red social Twitter donde quiso dejar claro que “no he forzado la tarjeta”.