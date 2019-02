La decisión del Inter de Milán de quitarle el brazalete de capitán a Mauro Icardi y la decisión de éste de no jugar el partido de la Europa League ante el Rapid en Viena ha hecho que el Real Madrid se dispare en las apuestas deportivas como el principal favorito para hacerse con el delantero argentino. Que el jugador del Inter vista la camiseta blanca se paga a tres euros por euro apostado

La relación entre Mauro Icardi y el Inter de Milán se ha vuelto más tensa con los días. La renovación del argentino sigue aparcada y los últimos acontecimientos invitan a pensar que tiene pie y medio fuera del conjunto italiano. La decisión de retirarle el brazalete de capitán ha tenido un efecto automático en las apuestas deportivas, que sitúan al 9 neroazzurro en el Real Madrid. La cuota es de 3 euros por euro apostado, según las casas deportivas italianas.

La jornada del miércoles no fue un día cualquiera en el Inter de Milán. El conjunto italiano tomaba una medida que no dejó indiferente a nadie: Mauro Icardi perdía el brazalete de capitán en beneficio del guardameta esloveno Samir Handanovic. Una decisión dolorosa en palabras de Luciano Spalletti, técnico del Inter, pero tomada por el bien del club.

“La decisión de quitarle el brazalete de capitán a Icardi ha sido difícil y dolorosa, sabemos su valor, es una decisión muy sufrida y compartida totalmente por todos los componentes del club y tomada exclusivamente por el bien del Inter”, explicaba Spalletti en la rueda de prensa previa al partido ante el Rapid en la Europa League.

La medida ha tenido un efecto automático en las principales casas de apuestas deportivas. Según Stanleybet, el Real Madrid es el favorito para acoger al delantero argentino con una cuota de 3 euros por euro apostado. En segundo lugar, pero con una distancia considerable, sería el Barcelona, con una cuota de 6 euros, similar a la de la Juventus como destino para Icardi (7 euros). Mientras que Bayern de Múnich y París Saint Germain tienen una cuota de 15 euros, por euro apostado según la citada casa de apuestas.

Se borra de la convocatoria

Con la situación así no es de extrañar que las casas de apuestas den por concluida la etapa de Mauro Icardi en el Inter de Milán, con el que tiene contrato hasta junio de 2020. El jugador argentino se ha borrado de la lista para disputar el partido de este jueves ante el Rapid en la Europa League, competición en la que debutan tras quedar terceros en la fase de grupos de la Champions League.

Spalletti indicó que Mauro Icardi no jugará este jueves, pese a que el argentino sí estaba entre los convocados, pero fue él el que dijo que no se encontraba con ganas de jugar el encuentro. “Mauro fue convocado para Viena pero no quería estar allí, después del almuerzo nos dijo que no tenía ganas de venir aquí con nosotros. Obviamente fue malo, pero hay algunas cosas que le molestan a él y al equipo. Ahora tenemos que pensar exclusivamente en el partido”, indicó el técnico argentino.