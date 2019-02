Atlético – Real Madrid: final en el Metropolitano

El Atlético recibe al Real Madrid en el Metropolitano en el derbi madrileño que corresponde a la jornada 23 de la Liga Santander

El Atlético recibe al Real Madrid en el Wanda Metropolitano en el partido correspondiente a la jornada 23 de la Liga Santander. Ambos equipos protagonizarán, sin duda, un interesantísimo derbi madrileño, en el que buscarán sumar los tres puntos para seguir la estela de un Barcelona que está afianzado en el liderato de la clasificación.

En el cuadro colchonero continúan con varios futbolistas en la enfermería. El Cholo Simeone no podrá contar con los lesionados Diego Costa, Savic y Koke. El canterano estaba apurando sus opciones de poder estar en el derbi frente al Real Madrid, pero en la última sesión no se ejercitó con sus compañeros, por lo que no estará sobre el terreno de juego. La gran noticia para el técnico bonaerense será que ha recuperado a Diego Godín y Saúl tras varias semanas ausentes por lesión.

La eliminación de Copa del Rey a manos del Girona ha permitido al Atlético tener un mes de enero y febrero tranquilo, preparando a conciencia cada partido de Liga Santander y a largo plazo la eliminatoria de Champions contra la Juventus. Así, se podría decir que los colchoneros llegan más frescos, pero en los últimos meses suman más de 30 lesiones de casi todos los jugadores de la plantilla, lo que ha complicado cada alineación y convocatoria del Cholo Simeone.

A diez días del partido contra la Juventus -la ida se juega en el Metropolitano-, el Cholo Simeone no necesitará hacer rotaciones, por lo que saldrá con los mejores hombres que tiene disponibles. Además, este será el segundo derbi que se juega en el Metropolitano, quedando empate a nada el de la temporada pasada. De esta forma, el Atlético quiere brindar a su afición la primera victoria frente al eterno rival en el nuevo estadio que se estrenó en 2017.

El Madrid, en un buen momento

Por su parte, el Real Madrid llega al Wanda Metropolitano en un gran momento de forma, pero con la mirada puesta de reojo en el calendario. Los de Solari empataron a uno en el Camp Nou entre semana y tras el derbi madrileño, volverán a jugar el miércoles, esta vez contra el Ajax en los octavos de final de la Champions League. Aún así, este partido es importante para los intereses blancos, que podrían arrebatarle la segunda plaza de la Liga Santander al Atlético.

Isco será baja por unas molestias en la espalda, como tampoco estará Jesús Vallejo que última su regreso a los terrenos de juego y Marcos Llorente, que se lesionó en el Camp Nou. Solari contará con el resto de su plantilla y podría realizar unos cinco cambios respecto al choque de Copa del Rey contra el Barcelona. Para elaborar la convocatoria tendrá menos problemas como entre semana, pero ahora que casi todos los futbolistas del Real Madrid han abandonado la enfermería, es un dolor de cabeza para el técnico argentino.

En cuanto a los jugadores que saltarán al verde, Karim Benzema llega en un gran estado de forma. El delantero francés se ha reconciliado con el gol y parece imparable. Una de las dudas será si Vinicius Júnior saldrá de inicio, pero el brasileño también ha demostrado en las últimas semanas que está siendo uno de los pilares del equipo que dirige Santiago Solari. Con Lopetegui no contó y ahora es una pieza indispensable en el Real Madrid gracias a su velocidad y regate.

Morata y Courtois, el foco de atención

Las miradas estarán puestas en Álvaro Morata. Será el sexto derbi del delantero internacional, pero el primero defendiendo el escudo del Atlético de Madrid. Nunca ha conseguido marcar en este tipo de partidos, pero este choque llega como la gran oportunidad para ganarse a su nueva afición. A su lado estará Antoine Griezmann, la estrella rojiblanca a la que se encomendarán desde el lado local.

En la portería también habrá un duelo de alturas. Jan Oblak y Thibaut Courtois, dos de los mejores porteros del mundo, tratarán de evitar los goles de los rivales para aportar su granito de arena a una posible victoria de los suyos. Caso especial el del belga, que regresa al Metropolitano, pero, como Morata, en el bando opuesto. Ya jugó con el Chelsea, llevándose la ovación de la grada, recibimiento muy opuesto al que recibirá al vestir la elástica del Real Madrid.