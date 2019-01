Toshack: “Bale se ha estancado”

"Se ha perdido casi tantos partidos como ha jugado y eso obviamente lo ha estancado un poco", dijo Toshack sobre la evolución de Bale como jugador en el Real Madrid.

John Benjamin Toshack, el entrenador más famoso del fútbol galés, no tuvo piedad con su compatriota Gareth Bale al apreciar su evolución en los últimos tiempos. “Se ha perdido casi tantos partidos como ha jugado y eso obviamente lo ha estancado un poco”, explicó el ex técnico del Real Madrid, entre otros.

Toshack, siempre polémico, no dudó en incitar a su compatriota a imitar a su ex compañero Cristiano Ronaldo si se quiere mantener como referente en el Real Madrid. “Cristiano juega como extremo, marca y asiste. No hay duda de que Gareth es uno de los mejores de todos los tiempos. Si quiere seguir allí, debería tratar de imitarle. Si miras lo que ha logrado, piensas lo que podría haber sido si no hubiera sido tan desafortunado con sus lesiones”, dijo.

Por último, dio un consejo a Bale para que aprenda a superar tantas lesiones. “Con la experiencia de que él tiene, tal vez pueda atenuar un poco su juego y hacer jugadas más cortas y leer lo que está pasando. Espero que pueda hacer más de lo que ha hecho hasta ahora, porque no hay duda de que cuando te recuperas de una lesión, sabes que tienes que empezar de nuevo. En lo que respecta a la recuperación física, tienes que volver a hacerlo, y es como si casi tuvieras que regresar dos o tres veces cada temporada“, zanjó.