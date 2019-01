La emotiva despedida del Madrid a Casilla: “Siempre de los nuestros”

“Siempre de los nuestros. Te echaré de menos, amigo, y no solo por los chicharros de los entrenamientos. Suerte en tu nueva etapa, porterazo”, escribió Sergio Ramos en las redes sociales. Además de estas cariñosas palabras, el capitán del Real Madrid compartió una fotografía de toda la plantilla con Kiko Casilla.

Kiko Casilla emprende una nueva aventura en el Leeds después de convertirse en el tercer portero tras la llegada de Thibaut Courtois el pasado verano. Después de llegar en 2015 al vestuario del Real Madrid, el guardameta catalán probará fortuna en Inglaterra a las órdenes de Marcelo Bielsa.

— Sergio Ramos (@SergioRamos) January 17, 2019