Sergio Ramos analizó la actualidad del Real Madrid tras recibir el premio a mejor deportista masculino en la Real Casa de Correos. El capitán habló de la relación que mantienen Isco y Solari y de la crisis del conjunto blanco.

Sergio Ramos trató la actualidad del Real Madrid tras recibir el premio a mejor deportista masculino en la Real Casa de Correos y en la trigésima edición de los premios Siete Estrellas. El capitán madridista reconoció que “es un orgullo poder recibir el premio”. “Cuando se habla de representar los valores tiene un sentido especial, estará en mi vitrina con cariño. Soy andaluz y sevillano, pero Madrid me acogió hace 13 años y me hizo sentirme como en casa. Y con el Real Madrid siempre representando a Madrid con honestidad. Aunque haya muchos compañeros del Atlético, ¡Hala Madrid!”, comentó en su discurso.

A continuación, no dudó en hablar de la relación que mantienen Isco y Solari: “Es complicado, en el Madrid todos quieren jugar y es complicada esa toma de decisiones por parte del entrenador. Pero es el Madrid y los temas son siempre quién juega o quién no juega, si hace falta un nueve, quien está en la portería… Hay que dar alimento a la prensa y en eso estamos, para que no os aburráis”.

Ramo marcó su gol 100 ante el Leganés en Copa del Rey. “El gol se reconoce de cara a la galería, a la gente, pero nosotros tenemos que encargarnos de cómo evitarlos como defensas que somos. En todo caso he tenido la suerte de marcar goles muy importantes para conseguir títulos y este cifra, cien, es un número a tenerlo en cuenta”, aseguró.

“Una crisis en el Madrid es a veces empatar dos partidos, por eso queremos volver a ganar varios buenos resultados cuanto antes para volver a aficionarnos con el Bernabéu que en estos últimos meses estamos un poco más distantes y eso no es bueno para la afición ni para nosotros. Históricamente siempre hemos todos al frente como uno solo y nos vienen bien esos momentos de silencios, de incertidumbre, porque de eso se benefician los rivales”, explicó sobre el delicado momento que vive el club blanco.

Por último, no quiso desvelar lo que se habló en el vestuario tras la reunión mantenida después de caer 0-2 ante la Real Sociedad. “El otro día hicimos lo que teníamos que hacer, hablar”, concluyó.