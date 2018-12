Kaká desvela su charla con Ancelotti en la que decidió abandonar el Real Madrid

Kaka concedió una entrevista a SporTV, donde le preguntaron por su etapa en el Real Madrid. En aquellos años, el brasileño no pudo mostrar su mejor versión y tomó la decisión de abandonar el club después de tener una charla con Carlo Ancelotti. Además, también desveló detalles sobre su relación con Mourinho y elogió a Cristiano Ronaldo, que llegó al Santiago Bernabéu en el mismo año que él

Real Madrid

Estaba convencido de que iba a ser un éxito. Abro este debate cuando la gente tarda mucho en tomar decisiones: cuánto tiempo que gastas es por persistencia y cuánto por terquedad. No sé si fui más persistente o terco. Creo que fui persistente. Fui hasta donde pude, hasta el límite. En 2013 llegó Ancelotti y Florentino quiso renovar la plantilla con futbolistas nuevos y Carlo fue claro conmigo: ‘El presidente me pidió usar esta estrategia este año’. Y yo le respondí: ‘Yo necesito jugar porque quiero ir al Mundial 2014’. La mejor opción fue salir”.

Su nivel

“El problema fue la continuidad. Primero, por culpa de las lesiones. El primer año tuve el problema de la cadera. Empujé para llegar al Mundial y después tuve una lesión en el aductor. Después de la Copa me opero de la rodilla y estoy seis meses parados. Cuando vuelvo está Mourinho. Mi problema en el Madrid fue la continuidad, primero por la cuestión física y después por la elección del entrenador. Pasé tres años intentando convencer a Mourinho de que podía darme oportunidades, pero era una elección de él. Lo que yo hacía era ser un excelente profesional. Hoy tengo la gran alegría de poder llegar a Madrid y tener las puertas abiertas. Florentino dice que fui uno de los jugadores más profesionales que pasó por allí”.

Mourinho

“No hay problemas entre nosotros. Estuve en Manchester en un acto publicitario y estuve hablando dos horas con Mourinho en el hotel en el que vivía. En algunos momentos vivimos desencuentros en el Madrid porque yo creía que tenía que jugar y é que no, pero todo era respetuoso. Jamás me rebelé y le dije ‘me voy de aquí’, ni salí a la prensa a quejarme. Yo le decía: ‘Esto elección, pero creo que podrías tener otras opciones porque creo que tengo posibilidad de jugar, pero tú eres el que eliges’. En ese momento el equipo era tan bueno que tampoco los tenía yo. Me decía que no iba a jugar porque el puesto era para Özil., pero creo que podía contribuir. Özil es un gran jugador y yo le decía que estaba disponible. Mou es realmente lo que se ve en las cámaras. En su momento explosivo, pero es un tío muy inteligente. Lo que la gente ve en las ruedas de prensa está todo preparado y planeado, sabe exactamente lo que va a decir. El problema que tuve con él fue por sus elecciones. Yo creía que estaba equivocado, pero el equipo funcionó y ganamos una Liga y llegamos a semifinales de Champions”.

Cristiano Ronaldo

“Es un fuera de serie. En el día a día es un tío de diez, súper atento con todo el mundo. En el vestuario sabemos cómo es. Hacíamos bromas por lo vanidoso que es, pero es un chico diez. Íbamos a hacer la pretemporada a Los Ángeles y él pedía quince teléfonos móviles y los repartía al personal del club. Cosas básicas del día a día, pero se encargaba de demostrar que era humano. Siempre me ayudó mucho y en las entrevistas me incentivaba. Los compañeros veían los sacrificios que hacía para poder jugar. Nunca tuve ni un problema con él. A lo largo de mi carrera, jamás tuve un problema con algún compañero”.