El árbitro que insultó a Rakitic pitará el Real Madrid – Al Ain

Jair Marrufo será el árbitro encargado de dirigir el Real Madrid - Al Ain correspondiente a la final de la Mundial de Clubes 2018, pero el colegiado estadounidense es un viejo conocido del conjunto blanco, ya que arbitró un Clásico amistoso en Miami en 2017

Ivan Rakitic bien se acordará del colegiado que pitará este sábado la final del Mundial de Clubes 2018 después de que tras el Clásico en Miami del pasado verano, el futbolista croata asegurase que Jair Marrufo le insultó durante el choque. “Los que me conocen saben que es complicado calentarme”, aseguró el centrocampista del Barcelona tras el pitido final.

“El árbitro lo ha conseguido. Me ha insultado tres veces bastante fuerte. Suelo tener mucho respeto con ellos, pero cuando me lo faltan a mí no me gusta. Se ha querido posicionar por encima de mi”, añadió Ivan Rakitic.

Jair Marrufo se vuelve a encontrar con el Real Madrid después de aquel Clásico que acabó decantándose del lado azulgrana en Miami este pasado verano. A sus 41 años, el árbitro estadounidense que dirige partidos en la MLS y participó en el Mundial 2018 de Rusia, en la victoria de Bélgica sobre Túnez.