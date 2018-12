Asensio pierde el gol

El madridista falló dos ocasiones clarísimas ante el Rayo. El 22 de septiembre marcó su último gol entre Liga y Champions.

La llegada de Santiago Solari al banquillo del Real Madrid ha propiciado la pérdida de minutos de jugadores que con Lopetegui eran prácticamente fijos en el once. Uno de ellos es Marco Asensio. El balear no solo ha visto como su participación bajo el mando del argentino disminuía, sino que además ha perdido el olfato goleador. Lejos de aquellas obras de arte con las que acostumbraba a deleitar al Bernabéu, el madridista ha pasado a tener un peso insignificante en cuanto a su puntería se refiere.

Asensio no está fino de cara a puerta y los blancos lo notan. De hecho, ante el Rayo, en el último partido liguero de 2018, falló dos ocasiones cantadas que mandó al cuerpo de Dimitrievski. El ahora extremo blanco sólo ha marcado en los dos encuentros ante el Melilla, en los que ha hecho tres goles. Quitando los dos encuentros de dieciseisavos de Copa, el jugador del Real Madrid no ha logrado marcar. De hecho, no lo hace desde el 22 de septiembre, al comienzo de la temporada.

El mallorquín ha perdido la plaza en el once que tenía ganada durante los primeros meses del curso y, cuando dispone de minutos, no logra ver puerta. Aún teniendo ocasiones claras de gol, Asensio no es capaz de marcar. Sólo el conjunto melillense ha sido víctima de sus tantos, pero ni en Liga ni en Champions League el jugador ha logrado sacar su versión más goleadora.

La falta de gol se ha evidenciado en los dos últimos partidos. Ante el Rayo, dispuso de dos ocasiones muy claras de gol. Dos uno contra uno que mandó ante el portero. Cabe destacar que en la derrota ante el CSKA por 0-3, el jugador fue de lo único salvable del conjunto madridista, aunque tampoco logró marcar. A punto estuvo de hacerlo, pero sus dos oportunidades terminaron sin entrar: una fue desviada por el meta rayista y la otra rebotó en la cruceta.

Marco Asensio no atraviesa su mejor momento de cara a gol, sin embargo el conjunto madridista lo necesitará en el Mundial de Clubes. Ante las posibles bajas de Bale y Benzema, el jugador podría disponer de una nueva titularidad frente al Kashima, como sucedió ante el conjunto vallecano.