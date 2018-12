Modric: “La gente no se hace a la idea de lo bueno que es Benzema”

Luka Modric fue entrevistado por la cadena francesa TF1 con motivo del Balón de Oro, conquistado la pasada semana. El jugador del Real Madrid repasó la actualidad futbolística que le rodea, destacando sus elogios a Karim Benzema, uno de sus grandes apoyos en el equipo madridista.

“Creo que la gente no se da cuenta de lo bueno que es Benzema ni de lo importante que es para nuestro equipo”, afirmó Luka, que siempre se ha puesto del lado de Karim a la hora de evaluar su rendimiento en el terreno de juego.

Varane, compañero y candidato a ganar el Balón de Oro, fue uno de los primeros que le nombró como candidato al trofeo. “Me felicitó por la victoria. No estaba tan triste. Pero recientemente, me recordó lo que me dijo la noche de la final de la Copa del Mundo en el campo, que a pesar de que no ganase la final, tal vez pudiera ganar el Balón de Oro”.

Modric se refirió a otro de los delanteros destacados de Francia, Kylian Mbappé, y lo hizo también con elogios. “Su juego habla por él, está jugando a un nivel increíble para ser un jugador tan joven. Es rápido, con una técnica muy buena para esa velocidad, en realidad no es fácil. Tiene un brillante futuro por delante”.

La relación del croata con Zidane es cercana a pesar de la marcha de este último del Real Madrid, como confesó con una anécdota tras el Balón de Oro. “Me envió un mensaje después de que yo ganara el Balón de Oro, estaba realmente feliz por mí. Siempre hemos tenido una buena relación, hemos hablado mucho y él me ha ayudado mucho”.

Llegar a la final del Mundial con Croacia es uno de los mejores momentos de la carrera de Modric. “Fue un sentimiento fabuloso, merecíamos llegar a la final, desafortunadamente perdimos. Pero cuando vimos a la gente esperándonos para celebrar a nuestro regreso a Croacia, nos dimos cuenta de que habíamos hecho historia”.

Antes de cerrar su fichaje por el Real Madrid, Modric pudo fichar por el PSG, pero decidió rechazar la propuesta para vestir de blanco. “Cuando me di cuenta del interés del Real Madrid, el resto no importaba. Esto no es por ofender al Paris Saint-Germain u otro club, pero cuando el Real Madrid me pidió que fichara, no tenía otra cosa en la mente”.