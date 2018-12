Sigue en directo el partido de Liga que enfrentará a Huesca y Real Madrid Este es el once del Real Madrid hoy: Courtois; Odriozola, Varane, Sergio Ramos, Carvajal; Llorente, Modric, Ceballos; Lucas Vázquez, Benzema y Gareth Bale.

15:25. Otro que se afianza en el once del Real Madrid es Lucas Vázquez. Con el gallego se asienta el 4-3-3 y se ha recuperado la versión competitiva de los blancos. Mejora al engranaje.

15:20. Varios cambios por parte de Francisco. Saldrá con línea de cinco atrás para intentar contener las acometidas blancas. Ávila y Hernández, peligro ofensivo.

15:15. Por su parte, Francisco alinea a estos once futbolistas por el Huesca: Jovanovic; Miramón, Insúa, Pulido, Etxeita, Ferreiro; Moi Gómez, Aguilera, Rivera; Chimy Ávila y Hernández.

15:10. Cuarto partido consecutivo de titular para Marcos Llorente. El canterano se ha asentado en el once de Solari y volverá a estar flanqueado por Modric y Ceballos. Las bajas de Kroos y Casemiro le abren hueco.

15:05. Un único cambio con respecto al encuentro ante el Valencia de hace una semana por parte de Solari. Sin Reguilón, son Odriozola y Carvajal los laterales hoy. El canterano partirá desde el carril zurdo.

15:01. Estos son los once elegidos por Santiago Solari para disputar el encuentro en El Alcoraz: Courtois; Odriozola, Varane, Sergio Ramos, Carvajal; Llorente, Modric, Ceballos; Lucas Vázquez, Benzema y Gareth Bale.

15:00. ¡Buenas tardes y bienvenidos al directo de este Huesca-Real Madrid! Vamos con los onces de ambos equipos.

Huesca y Real Madrid se miden en la jornada 15 de Liga en el estadio de El Alcoraz. Será la primera vez que ambos equipos se enfrenten en el campeonato doméstico. Los oscenses, colistas, necesitan una victoria que les ayude a levantar el vuelo, mientras que los madridistas no se pueden permitir el lujo de perder puntos si quieren seguir luchando por el título liguero.

El Huesca no termina de asentarse en la Liga. Sólo ha conseguido una victoria esta temporada y todavía no sabe lo que es ganar ante una afición que empieza a cansarse de los malos resultados. Si los de Francisco no consiguen victorias pronto, podrían descolgarse y empezar a ver como sus opciones de salvarse se esfuman. Eso sí, parece que el Madrid no es el rival idóneo para comenzar a enderezar el rumbo.

Por otro lado, tras sellar su presencia en los octavos de final de la Copa del Rey, el Real Madrid visitará Huesca con la obligación de ganar para seguir enganchado a una de las Ligas más igualadas de los últimos años. La principal duda de Solari será si alinear de inicio a un Isco y a un Asensio que lo hicieron muy bien ante el Melilla.