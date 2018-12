Solari: “Vamos a pelear la Liga hasta el final”

Santiago Solari compareció ante los medios de comunicación en la previa del partido de Liga del Real Madrid en Huesca

Santiago Solari compareció ante los medios de comunicación en la previa del partido de Liga del Real Madrid ante el Huesca (domingo, 16:15 horas), un encuentro con el que los blancos deben ganar para tratar de seguir escalando puestos en la tabla.

Huesca – Real Madrid

“No me caen dudas de que el Huesca nos van a exigir al máximo. Lo sabemos, lo que tenemos que hacer es salir a ganar el partido desde el primer minuto. Tenemos que ser muy generosos en nuestros esfuerzos, muy ergios en defensa y muy intentos y agresivos en ataque”.

¿Once fijo?

“Los onces son de acuerdo al siguiente partido, depende del estado de forma de los jugadores, de que estén sanos, de decisiones con respecto al rival o a lo que uno quiera en un momento particular. Hay muchos factores que influyen, eso de los onces fijos no existe para mí”.

Marcos Llorente

“Estoy hace muy poquito aquí. Es cierto que Marcos había jugado poco antes, por eso no se sabía el rendimiento que podía dar. La falta de oportunidades es difícil para el futbolista, sobre todo cuando es prolongada. Que haya entrado tan bien en partidos tan importantes tiene mucho mérito y habla muy bien de él como profesional, de lo que viene haciendo. Mantenerse en forma cuando le toca participar menos. Claro que es duro no competir y entrenarse, pero es la labor del futbolista, tener actitud y alegría para cuando pueda jugar”.

Final de la Libertadores en el Bernabéu

“Es un honor recibir este partido. Hubiera sido mejor que no se jugara aquí porque hubiera significado que las cosas se hubieran dado de una manera normal y natural, pero es un honor que lo reciba un estadio como el nuestro, con tantos títulos… Ojalá pueda ser un cierre digno para semejante partido. Deseo que hay tranquilidad, que la gente se comporte y esté a la altura de las circunstancias, que por fin se pueda cerrar ese capítulo”.

Lesión de Toni Kroos

“Me remito al parte médico, es un área que manejo menos aunque esté al tanto. Lo veo bien, progresando bien, a priori no tendría problemas para estar en el Mundial de Clubes. Pero mejor que lo diga el parte médico, la palabra de los doctores”.

Relación con Keylor Navas

“Yo no soy quien para recomendar nada a nadie, intento que todos trabajen bien y esté comprometidos. Los sentimientos particulares de cada jugador son todos válidos, nadie se puede meter. Siempre he pensado y poenso que el Real Madrid es el club más grande del mundo y no hay mejor sitio para jugar”.

Paciencia con Bale

“Ante el Valencia se marchó con alguna molestia, que es normal por el esfuerzo que viene haciendo. Mostró su compromiso, y eso yo lo veo. Después, un jugador puede estar más o menos acertado. Pero no tengo nada que recriminarle, está haciendo los esfuerzos. Además hizo un golazo contra la Roma, que se olvida rápido”.

Partido trampa

“No creo que haga falta motivar a los jugadores. Ellos son conscientes de la importancia del partido para nosotros, por los puntos, por ganar fuera de casa. Hay que pelear por la Liga, la tenemos que pelear y la vamos a pelear hasta el final. Es un partido muy importante y los jugadores lo tienen muy claro”.