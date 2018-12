Huesca – Real Madrid: Hora y dónde ver el partido de Liga Santander

El Huesca - Real Madrid se disputa este domingo 9 de diciembre a las 16:15 horas El colista recibe al conjunto blanco en El Alcoraz en el duelo de la jornada 15 de Liga Santander

El Huesca – Real Madrid es uno de los interesantes partidos que va a deparar la jornada 15 de la Liga Santander 2018-19. Los blancos visitan al colista con la necesidad de seguir sumando de tres para intentar escalar puestos en la tabla, mientras que los aragoneses deben reaccionar para tratar de levantar cabeza. El duelo se disputará el domingo 9 de diciembre a partir de las 16:15 horas, y será dirigido por el colegiado Mario Melero López, que estará asistido en el VAR por Antonio Mateu Lahoz.

El Real Madrid llega a esta jornada 15 como quinto como quinto clasificado con 23 puntos. No está haciendo un buen campeonato doméstico el conjunto merengue, que quiere encadenar varios triunfos consecutivos para intentar dar caza lo antes posible a los Alavés, Atlético, Sevilla y Barcelona, equipos que a día de hoy está por delante de los blancos en la tabla. Este domingo tiene una buena oportunidad para intentar escalar, pero para ello deberá superar en El Alcoraz al recién ascendido Huesca, que es el farolillo rojo de la Liga Santander.

Los aragoneses sólo han sumado 7 de los 42 puntos que se han disputado y no ganan desde la primera jornada. El equipo ahora dirigido por Francisco, que sustituyó a Leo Franco en el banquillo hace ya varias semanas, no levanta cabeza y necesita sumar para coger algo de aire y no quedar descolgado en la última posición.

En lo deportivo, Solari puede recuperar a Marcelo, que ocuparía el lateral izquierdo en lugar de Reguilón, mientras que el resto del equipo podría ser el mismo que ante el Valencia, con Marcos Llorente haciendo de Casemiro y acompañado por Ceballos y Modric, con Lucas Vázquez, Bale y Benzema arriba y con Carvajal, Ramos Varane atrás. En la portería, un Courtois en estado de gracia. El Huesca, por su parte, tiene bajas importantes, por lo que Francisco sacará lo mejor que tiene para tratar de dar la sorpresa en casa ante el Real Madrid.

El Huesca – Real Madrid, que dará comienzo el domingo 9 de diciembre a las 16:15 horas de la tarde, se podrá ver por televisión a través de beIN LaLiga. Además, se podrá seguir a través de la retransmisión en directo de la web de OKDIARIO.