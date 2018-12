Vinicius: “Marcelo y Casemiro me dicen que juegue como en Brasil”

Vinicius Junior fue uno de los principales atractivos del encuentro de Copa del Rey que enfrentó al Real Madrid y al Melilla. El brasileño fue titular por primera vez en el Santiago Bernabéu, hizo un gol y mostró su felicidad en una zona mixta donde todos los periodistas querían saber cómo estaba viviendo sus primeros meses como jugador blanco.

El gol

“Primero o segundo, yo me quedo muy feliz. No sólo por el gol, también por jugar más y seguir ganando minutos en el Real Madrid. Ahora con el primer equipo hemos hecho un gran partido”.

Apoyos

“Me quedo bien y tranquilo. En el Madrid todos me ayudan mucho. He llegado hace muy poco y yo quiero trabajar mucho para seguir feliz y seguir jugando”.

La afición

“Siento el cariño de la afición desde que llegué aquí. Me quedo muy contento por eso”.

Consejos de los brasileños

“Tengo más afinidad con Marcelo y Casemiro que han jugado conmigo. Ellos siempre me dicen que juegue como en Brasil”.

Definición

“Hoy sí me faltó tranquilidad. Estoy entrenando mucho para hacer gol, pero me he demorado un poco. Los jugadores me dijeron que los goles ya llegarán”.

Celebración bailando

“Me gusta mucho hacer eso. Lo quiero hace por mucho tiempo y en mi primer gol no lo hice, pero ahora se lo hice a Casemiro. Me dijo antes del partido que si me metía un gol me pagaría una cosa, pero no puedo decir lo que es”.

Trabajo

“Estoy trabajando mucho y me quedo feliz por hacer un gran partido. Hemos ganado que es lo más importante”.

Rodrygo

“He jugado con él y es un grandísimo jugador. Quiero que esté aquí feliz”.

Tranquilidad

“Hay que ir poco a poco, pero quiero que mi año sea feliz”.