Rodrygo: “Me incorporaré al Real Madrid en julio”

El Real Madrid lo tiene fichado por 40 millones de euros, pero hasta que no alcance la mayoría de edad no puede incorporarse Rodrygo participará en el Sudamericano Sub-20, que de disputa del 20 de enero al 13 de febrero en Chile

Rodrygo Goes ha confirmado que su llegada al conjunto blanco se producirá en el mes de julio. “Me incorporaré en julio, no creo que haya posibilidad de hacerlo antes”, declaró al medio Gazeta Esportiva. El Real Madrid pagó por él al club brasileño una cantidad de 40 millones por uno de los futbolistas que está llamado a liderar el fútbol brasileño junto a su futuro compañero en el conjunto blanco, Vinicius.

El próximo 9 de enero, Rodrygo Goes, la joven perla del fútbol brasileño que tiene fichado el Real Madrid, cumplirá 18 años. En ese momento, ya podría ingresar en el fútbol europeo, pero según ha confirmado el propio protagonista, su llegada al conjunto blanco se producirá meses después, en julio de 2019.

“Es correcto que iré en julio. Hay acuerdo entre el Madrid y el Santos y no creo que haya posibilidad de ir antes”, declaraba el centrocampista al medio brasileño Gazeta Esportiva. El joven futbolista del Santos, que ya lleva este año 57 partidos en sus piernas y 12 goles, confiesa que aún no se ha parado a pensar en lo que va a vivir cuando vista la camiseta del Real Madrid, y por el momento anda centrado en el presente. “Puede que todo sea diferente. No pienso mucho todavía en eso. Tengo mi mente aquí y quiero seguir destacando con el Santos”, apuntó.

Pero sí sigue de cerca la actualidad del conjunto blanco y Rodrygo confía en que será otra buena temporada para su futuro equipo. “El Real Madrid no empezó bien en los últimos tres años, pero fue tres veces campeón de la Champions League. No se puede dudar de Real Madrid y no hay que hablar demasiado pronto”, añadió.

Antes de que arranque la temporada futbolística en Brasil, Rodrygo disputará el Sudamericano Sub-20, que se celebrará en Chile desde el 20 de enero hasta el 13 de febrero. El Madrid ha dado el visto bueno a su participación en dicho torneo, no así a Vinicius, que seguirá trabajando con el primer equipo.