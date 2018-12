Ultimátum de Sarri a Hazard: “Sólo lo quiero aquí si él quiere quedarse”

Hazard sigue sin renovar con el Chelsea y Sarri quiere que esté comprometido El Real Madrid sigue esperando su turno

Eden Hazard sigue dando largas al Chelsea. El club inglés quiere renovar a su gran estrella y le ha hecho numerosas y suculentas propuestas para que amplíe su vinculación, pero el belga no acepta. Tiene contrato hasta 2020 y sigue soñando con jugar en el Real Madrid como ha reconocido abiertamente en numerosas ocasiones, por lo que sabe que si no renueva las posibilidades de ser traspasado al club blanco son mucho más altas. Maurizio Sarri, entrenador del Chelsea, fue cuestionado de nuevo por este asunto en rueda de prensa este martes, y el italiano dio una especie de ultimátum a su jugador franquicia.

“Sabes muy bien que Eden es muy importante para nosotros, como todos los jugadores especiales. Es importante para su club. Depende de él decidir. El club está disponible para firmar un nuevo contrato de inmediato, pero depende de él decidir si quiere renovarlo o no. Quiero que Eden esté aquí, por supuesto, pero lo quiero aquí solo si él quiere quedarse”, dijo el entrenador italiano sobre la situación del atacante belga, que no renueva porque sabe que el Real Madrid hará una ofensiva por él en verano… o incluso en enero.

En Concha Espina gusta mucho y desde hace tiempo Eden Hazard. Es uno de los mejores jugadores del mundo, está en un momento de madurez y en una edad idónea para ser el líder del Real Madrid, y si sigue sin renovar puede ser una ganga en las próximas ventanas de fichajes, pues el Chelsea sabe que si no acepta un traspaso antes de 2020 se podría marchar libre y gratis en año y medio.

El Real Madrid ya intentó fichar al crack belga el pasado verano, pero el club londinense no dio su brazo a torcer y consiguió mantener a Hazard, que por otro lado no presionó del todo porque sabía que era un momento complicado para la entidad, que no se clasificó para la Champions League. Sin embargo, el jugador sigue soñando con vestir de blanco y el Real Madrid quiere fichar a Hazard, por lo que siempre que no renueve el belga tiene muchas papeletas para acabar jugando en el Bernabéu.