Solari avisa a Isco: “Ningún jugador es indiscutible”

Solari analizó el partido de vuelta de los dieciseisavos de la Copa del Rey ante el Melilla

Santiago Solari compareció en la sala de prensa para analizar el encuentro de vuelta de los dieciseisavos de final de la Copa del Rey ante el Melilla, en el debut del argentino como entrenador del primer equipo. El técnico reconoció que dará minutos a los jugadores menos habituales y oportunidades a futbolistas del Castilla, ya que el resultado de la ida (0-4) lo permite.

¿Qué madrid vamos a ver?

“Fue muy bueno el marcador de la ida porque hicimos un muy buen partido contra un equipo que juega muy bien. Esa división está subestimada, hay equipos que juegan muy bien al fútbol”.

Criticas de Simeone al Madrid por el Balón de Oro

“No sé que dijo el Cholo, le respeto y le admiro y le quiero. Ha sido también mi entrenador. Luka ha hecho un año maravilloso, le ha dado todo al Madrid y a Croacia y le llega el premio en un momento de madurez y es más bonito aún. Él le puede dar su justo valor, a su año y a su trayectoria. Estamos todos muy contentos por el premio”.

Refuerzos en enero

“No estoy al tanto y no está dentro de mi esfera de competencia”

Cantera

“Hay partidos a lo largo de la temporada que dan hueco a los más jóvenes que viene empujando desde abajo. Históricamente siempre ha tenido jugadores que han jugado en el primer equipo de la cantera. Desde que llegue se ha puesto el foco en la cantera, en este proyecto con una infraestructuras maravillosas y con michas personas trabajando en la parte forma rival del club. Yo llevo 6 años trabajando ahí y aprendiendo muchísimas cosas y trabajando en ese trabajo duro y a veces anónimo e incluso incomprendido a veces. Pero los resultados en este club se trasladan a los números. Hay 11 que han pasado por las inferiores y hay 90 en Primera y Segunda que han pasado por el Madrid y otros 60 que han pasado por el Madrid o alguno de sus equipos. Refleja el gran trabajo de mucha gente en distintos departamentos”.

¿Ha sido justo con Isco?

“Hay 24 jugadores en la plantilla más los que puedan jugar del Castilla. A todos les estoy viendo trabajar con ganas e ilusión. Este jueves es fiesta y vendrá mucha gente, queremos ver a varios jugadores sobre el campo. No manejo las redes sociales y no vi la foto de Isco. Si pones el foco en el que no jugó siempre vas a tener por quién preguntarme”.

Indiscutibles

“Creo que ya se lo dije el otro día. No creo en nadie indiscutible, ni ahora ni cuando jugaba. El trabajo de ustedes es discutir a los que juegan y a los que no juegan. Y también al cuerpo técnico, los entrenadores… Todos son discutibles, lo que tiene que hacer es dar lo mejor de si para estar disponible y dar lo mejor cuando les toque jugar. Luego hay lesiones o estados de forma. El trabajo de los entrenadores es discernir bien y tratar de no equivocarse”.

Suplencia de Isco

“24 son la suma de cada uno de los futbolistas. Te hablo con cariño de Modric porque acaba de ganar el Balón de Oro y es un día especial para él”.

Parecidos entre el futbol argentino y el español

“Ante todo soy argentino y español. Tengo las dos nacionalidades, mi abuela era de Vigo. Tengo raíces gallegas, me siento español y argentino. He tenido la suerte de jugar en muchos sitios y cada país tiene su identidad. Cada sitio juega a su manera, en España el balón es la clave, en Italia prima la estrategia… en Argentina tenemos un poco de cada cosa porque somos un país de emigrantes”.

Keylor

“Nosotros necesitamos que todos estén bien y pongan su talento al servicio del equipo. Lo más importante es cómo le vaya al grupo”.

Isco subió una foto preguntando si estaba gordo…

“No manejo redes sociales y no estoy al tanto”.

Titularidad de Isco

Convocatoria

“Hay cuestiones reglamentarias que te limita la cantidad de jugadores que puedan jugar del Castilla”.

Bale

“Bale lo veo bien y trabajando”.

¿Llorente será titular cuando vuelva Casemiro?

“Para mí no existen los jugadores indiscutibles, sí los que tienen un buen rendimiento y constantes. Ningún jugador ha jugado por llamarse x. De hecho Maradona ya es entrenador y Pelé está trabajando para la FIFA, es la prueba del buen rendimiento”.