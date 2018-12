El fichaje de Exequiel Palacios se enreda

El representante de Exequiel Palacios reconoce que el Real Madrid fue el que más lejos llegó. Pero reconoce que equipos como Barcelona o Inter de Milán preguntaron por él.

El representante de Exequiel Palacios, Renato Corsi, reconoció estos días previos a la disputa del River Plate-Boca Juniors de la final de la Copa Libertadores 2018 que la operación para llevar a su jugador al Real Madrid aún no está cerrada. El agente del argentino, en conversaciones con Diario As, aseguró que “el que más lejos ha llegado es el Real Madrid“, pero que la suspensión del ya considerado Partido del Año, ha frenado la operación, está en punto muerto.

Corsi fue sincero y apuntó también que el club madridista no ha sido el único que ha puesto sus ojos en él pese a ser el que más lejos ha llegado para obtener sus servicios: “Nos han llamado del Inter, de la Roma, del Wolfsburgo…“. A su vez, aseguró que en las próximas semanas, representantes blancos y millonarios conversarán de nuevo por Palacios: “Por este tema de la suspensión del River-Boca, las dos dirigencias no han podido hablar todavía. El Real Madrid se ha portado muy bien con nosotros, tanto conmigo como con mi socio. Los dos clubes quedaron en hablar cuando pasara la final, iban a seguir las reuniones por Exequiel Palacios después de los partidos. Como pasó lo que pasó, no hablaron. En Madrid van a hablar ahora en estos días”.

Sobre el interés del Barcelona y el Inter de Milán explicó que “con el Barça se llegó a hablar en un momento, pero no se avanzó nada. Me ha llamado Zanetti… Pero avanzado como el Real Madrid no hubo nada…”. El agente del creativo interior argentino desea verle de blanco: “Ojalá que se le dé y pueda jugar en el Real Madrid“.

“Él hace un año y medio tuvo una oportunidad, lo quiso el Torino. Nosotros no lo veíamos todavía preparado para irse a Europa y se quedó en River. Después siguió y Marcelo lo fue llevando de a poquito hasta que tuvo este rendimiento. Gracias a él y gracias al técnico creció a lo que podemos ver ahora”, continuaba Corsi, desgranando la evolución de su representado y cómo había llegado hasta aquí: “Trabajamos con él desde hace cinco años, es un pibe muy humilde, como la familia. Siempre jugó así, igual que ahora. Por supuesto que en este último año le metió más actitud. Gracias a Marcelo Gallardo, que le fue llevando de a poco le ha podido ir agregando todas esas cosas a su fútbol”.