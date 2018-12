Brahim para Reyes: el primer fichaje del Real Madrid

El acuerdo con el jugador y su representante es total Falta cerrar el traspaso con el Manchester City, única vía del club inglés para sacar algo por él

La Navidad es época de regalos y el Real Madrid ha decidido ‘regalarse’ a uno de los jóvenes más prometedores del fútbol europeo y mundial, el malagueño Brahim Díaz. A Papa Noel no le va a dar tiempo traerlo porque el mercado de invierno abre el 1 de enero, pero los Reyes Magos sí pueden hacer realidad el deseo del club blanco, que quiere cerrar la incorporación del precoz atacante español lo antes posible.

Así, la intención del Real Madrid es anunciar su fichaje durante la primera semana de enero con el objetivo de que Brahim pueda incorporarse al trabajo bajo las órdenes de Solari a comienzos del nuevo año 2019. En Concha Espina no quieren que se repita otro ‘caso Kepa’, es decir, que el City acabe convenciéndolo para renovar o se cruce otro club por medio y torpedee su llegada al equipo merengue. De hecho, el acuerdo entre el Real Madrid y Brahim Díaz y su representante, Pere Guardiola (hermano de Pep), es total.

El malagueño tiene tomada la decisión, ha rechazado varias propuestas de renovación del Manchester City y quiere volver a España para jugar en el Real Madrid. Y en los despachos del Santiago Bernabéu la intención es acelerar al máximo la operación para que Brahim firme su nuevo contrato lo antes posible y evitar posibles contratiempos.

¿Cuál es el único obstáculo a día de hoy para su llegada? Simplemente, el Real Madrid tiene que sentarse a negociar con el Manchester City y acordar una cifra de traspaso que contente a ambas partes, algo que no se antoja demasiado complicado. Los blancos quieren fichar a Brahim cuanto antes y están dispuestos a pagar esa especie de compensación para que no se entrometan otros clubes, mientras que la entidad inglesa sabe que venderlo en el mercado de invierno es la única vía para sacar algo de dinero por el malagueño, pues en caso de no traspasarlo en enero se marchará libre y gratis en junio una vez acabe la temporada. La cifra en la que que podría cerrarse la operación podría estar entre los 8 y 10 millones de euros.