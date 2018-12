La profecía de Zidane sobre Modric y el Balón de Oro

Ya es oficial: Luka Modric es el ganador del Balón de Oro 2018. Pero hay alguien que tenía muy claro desde hace tiempo que este día llegaría: Zinedine Zidane. Ha sido el croata el que ha revelado una conversación que en su día tuvo con el técnico francés apenas llegado al Real Madrid en enero de 2016 en el que le hizo esa predicción: “Algún día ganarás el Balón de Oro”.

En una entrevista con la revista France Football, Luka Modric, como flamante vencedor del Balón de Oro 2018, ha contado un episodio que vivió en enero de 2016 cuando Zinedine Zidane llegó al banquillo del Santiago Bernabéu para revertir la situación que había costado el puesto a Benítez. El francés llamó a Modric a su despacho y tuvo una conversación con él.

“Cuando Zidane llegó a ser entrenador del Madrid en enero de 2016, me llamó un día a su despacho, después de un entrenamiento. Me explicó cómo me veía como jugador y también qué esperaba de mí. Me dijo que era un futbolista muy importante para él. Y sobre todo, que me veía como un jugador que, mañana, podía ganar el Balón de Oro“, relata Modric.

Y añade: “Cuando alguien como Zidane, con su personalidad y su historial, te dice esto, te sube la moral. Le admiraba y le respetaba enormemente como jugador. Me veía como alguien a quien yo me parecía, tranquilo y un poco tímido. Esperaba de mí que me expresara más sobre el campo, que me abriera. Necesitaba de mí que fuera una pieza clave en el equipo, en una época en la que hemos jugado verdaderamente bien al fútbol”.

Modric no llegaba a creérselo

Modric no duda en atribuir el mérito a Zidane en su éxito. El discurso del francés fue vital para que el croata diera el máximo en cada partido. “Esas palabras de Zidane me ayudaron a ir más allá en mi juego. Sin embargo, a pesar de esas palabras, no osé a creerlo”, reconoce.

“No ha habido un momento específico en el que me haya dicho: puedes ganarlo. Cuando hacía recuento de los trofeos individuales que he ido ganando este año y sobre todo cuando vi que estaba en la lista de 30 finalistas, empecé a creerlo”, confiesa el ganador del Balón de Oro 2018 y dueño también del premio a Mejor Jugador de la UEFA; del The Best… Un año redondo para el 10 del Real Madrid.