Machín: “Para mí, Modric no es el mejor jugador del mundo”

La elección de Luka Modric como vencedor del Balón de Oro 2018 no ha puesto de acuerdo a todas las personalidades del mundo de fútbol. El entrenador del Sevilla, Pablo Machín, dio su opinión sobre el premio y la manera de puntuar a los candidatos, ya que para él, Modric no es el mejor jugador del mundo.

“Para mí Modric no es el mejor jugador del mundo. Hay algún jugador que para mí es mejor que Modric. Messi está un escalón por encima de Modric. Hay otros también que están un poquito por encima de él”, aseguró, aunque no especificó si era o no merecedor del Balón de Oro en 2018.

Machín también habló sobre los objetivos del Sevilla de cara a la presente temporada. “Yo sigo pensando lo mismo que el primer día, que tengo que hacer un equipo competitivo, que hay que ganar el mayor número. Estamos peleando por lo más alto de la clasificación y es lo que hay que intentar mantener. La vamos a pelear. No estamos en ese objetivo. El objetivo del Sevilla es estar en Europa. Estar en la Champions es lo que todos queremos, pero es difícil porque hay tres puestos que casi ya se conocen los nombres”.

Después del 0-0 de la ida el Sevilla está obligado a vencer en su partido contra el Villanovense para avanzar en su camino en la Copa del Rey. “Es una obligación estar en la siguiente ronda. Somos conscientes de que el Sevilla es superior pero no es la primera vez que un equipo de Segunda B se lo pone difícil a uno de Primera y esperamos no ser uno de ellos. No queremos ser uno de esos titulares de la prensa de mañana en la que haya quedado eliminado o sufrido en exceso”.