El Genoa se pone duro con Piatek

El equipo italiano se está jugando la permanencia en la Serie A Piden mínimo 60 millones por el delantero polaco

El Real Madrid está siguiendo a Krzysztov Piatek, que es la alternativa para el mercado invernal del Real Madrid si las negociaciones por Mauro Icardi no llegan a buen puerto. El joven delantero polaco del Genoa está siendo toda una revelación en su primer año en la Serie A y gusta en Concha Espina, pero el club italiano no va a poner nada fácil su salida. Y es que el conjunto ‘grifone’ se está jugando la permanencia en la máxima categoría del fútbol italiano, de aquí que no quiera dejar marchar a su gran estrella a mitad de temporada.

Enrico Preziosi, presidente del Genoa, se niega a perder al jugador revelación de la Serie A, y advirtió a los posibles interesados, entre los que se encuentra el Real Madrid, sobre el futuro del delantero polaco. “No hay ninguna cláusula de rescisión en su contrato, las negociaciones son libres, si alguien quiere a un jugador nos sentamos y hablamos. No sé cuál es el precio ahora, no es un problema, pero Piatek es esencial para nosotros y debo pensar en el Genoa”.

“Sé que saldrá, que le multiplicarán el salario por diez y que el Genoa también saldrá beneficiado. Y apostaremos por Favilli. Nos han llegado llamadas de grandes clubes de Italia y del resto de Europa. Si alguien lo quiere, tiene que hablar conmigo, si no lo hacen lo consideraré incorrecto”, añadió el máximo mandatario del Genoa en su momento.

El club italiano va a pedir por el joven ariete polaco más de diez veces de lo que pagó por él en verano (4,5 millones de euros). Así, la idea del Genoa es no dejar escapar a Piatek salvo que un equipo ofrezca, como mínimo, 60 millones de euros por su delantero estrella, que ha marcado 14 goles en 15 partidos que ha jugado este curso entre Liga y Copa.