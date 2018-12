El entorno de Cristiano Ronaldo vuelve a estallar por el Balón de Oro a Modric: “Un año de vergüenza y robo”

Modric ganó el Balón de Oro 2018 con casi el doble de puntos que Cristiano Ronaldo, segundo elegido. El portugués no asistió a la gala sabedor de que el premio no recaería en sus manos Como ocurriera en los anteriores premios, el entorno de Cristiano Ronaldo rechazó la elección de Modric como ganador

Cristiano Ronaldo no fue el único que se tomó mal no recibir el Balón de Oro 2018. El delantero portugués tampoco asistió a la gala del Balón de Oro para presenciar cómo su ex compañero Luka Modric se alzaba con el prestigioso galardón. Una derrota que tampoco encajó bien la hermana del jugador de la Juventus, que mostró su rechazo en Instagram, así como su mejor amigo, Miguel Paixao, quien incluso habló de “robo”.

2018 ha sido un año complicado para Cristiano Ronaldo en lo individual. El delantero portugués ha visto cómo su ex compañero de equipo en el Real Madrid le ha privado de todo reconocimiento individual. Ni el premio a Mejor Jugador de la UEFA, ni el The Best y ahora tampoco el Balón de Oro 2018. Los tres fueron a parar a las manos de Luka Modric, el centrocampista del Real Madrid. Una imagen demasiado dura que Cristiano Ronaldo no se veía capaz de presenciar en vivo y por eso nuevo plantón en la ceremonia.

Pero parece que Cristiano no ha sido el único del clan portugués en encajar mal que Modric fuera el hombre del año. Como ya hiciera en su día con los anteriores premios, Katia Aveiro, la hermana del jugador de la Juve, volvió a demostrar su enojo por la decisión de dar el premio al croata.

“Mejor jugador del mundo… para quien entiende de fútbol, claro”, publicó Katia Aveiro en su perfil de Instagram junto a una fotografía en la que Cristiano Ronaldo posaba con el Balón de Oro el año pasado.

“La guinda a un año de vergüenza y robo”

Mucho menos escueto se mostró Miguel Paixao, uno de los mejores amigos de Cristiano Ronaldo. El portugués colgó varias fotos del delantero con el Balón de Oro y un largo mensaje de defensa a los méritos de Cristiano Ronaldo para haberse hecho con el galardón. Un discurso que, sin embargo, comenzaba hablando de “vergüenza y robo” y de “falta de respeto” por el delantero portugués, ahora en las filas de la Juventus de Turín.

Una falta de respeto de la que también habló Antoine Griezmann. Pero en este caso para recordar al propio portugués la importancia de estar en la gala aunque no se acabara llevando el trofeo. “Estoy aquí por respeto a mis compañeros de profesión”, dijo el jugador francés, tercero en la lista, con una clara alusión a la ausencia del portugués en la gala, así como la de Leo Messi.