Modric: “Ganar el Balón de Oro es más que un sueño”

Luka Modric, ganador del Balón de Oro 2018 El croata se impuso en la votación final del Balón de Oro 2018 a Cristiano Ronaldo y Griezmann

Luka Modric se mostró emocionado y agradecido al recoger el Balón de Oro 2018 como mejor jugador del año, en la gala celebrada en Le Grand Palais. El jugador del Real Madrid dio las gracias a todos los que le han ayudado a ser galardonado como mejor jugador del mundo.

“Es muy difícil de expresar en palabras. Quiero dar las gracias a los que me han ayudado a estar aquí esta noche. Quiero dar las gracias a mis compañeros de equipo, entrenadores y todos los que trabajan en el Real Madrid, también a los de la selección de Croacia. A mi familia y a las personas que me ayudan a conseguir el éxito como profesional”, afirmó Modric, visiblemente emocionado e impresionado al recibir el galardón.

Modric confirmó que ha cumplido un sueño en el mejor momento de su carrera. “Mi sueño era jugar en un gran equipo y lograr títulos importantes. El Balón de Oro es más que un sueño, es un privilegio recibir el trofeo esta noche”.

El jugador croata dio la clave sobre su gran rendimiento minutos después de haber ganado el Balón de Oro. “A lo largo de mi carrera me he dado cuenta de que la fe en uno mismo y la constancia, así como la confianza en mí mismo son los cimientos de mi talento. Las mejores cosas nunca se logran facilmente y para mí no lo ha sido. Antes o después iba a aparecer una oportunidad”.

“El cambio de posición me ayudó mucho en mi desarrollo, porque antes era más ofensivo. Cuando me eché un poco para atrás fui capaz de leer mejor los partidos y ser más creativo, así que mejoré mi juego. En el segundo año en el Tottenham, Harry (Redknapp) me puso ahí y empecé a jugar de centrocampista”, completó, sobre un cambio de posición que a la postre ha sido clave.