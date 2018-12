James Rodríguez lanza un ultimátum al Bayern: “Si no juego, me iré”

James Rodríguez avisó de que si no tiene los minutos deseados acabará abandonando el Bayern de Múnich

El futuro de James Rodríguez continúa en el aire. El próximo mes de junio finaliza su cesión en el Bayern de Múnich y los alemanes no han movido ficha para ejercer la opción de compra y el cafetero da un ultimátum al club germano, que para seguir necesita contar con minutos.

“Si me tengo que ir porque no juego, me iré”, comentó James Rodríguez en un acto que reunió a aficionados del Bayern de Múnich en Straubing. Y es que el futbolista ha manifestado que no está contento con los minutos que está teniendo a las órdenes de Niko Kovac pese a estar lesionado.

“No juego tanto con el nuevo entrenador y así no puedo prometer nada. Si tengo que irme porque no juego, me iré”, aseguró el futbolista cedido por el Real Madrid. A pesar de esta amenaza, James Rodríguez se pronunció sobre sus deseos: “Saben que me quiero quedar porque siento el cariño de los seguidores y de toda la familia del Bayern”.

Uno de los motivos, como ha dicho, de esa pérdida de protagonismo, es la llegada de Kovac al banquillo del Bayern. “Nuestro entrenador es joven, tiene un gran conocimiento de este deporte y eso le hace un técnico muy interesante para el futuro”, opinó sobre su técnico.

“Me siento muy bien por ahora. Quiero estar completamente listo en una o dos semanas”, dijo sobre su recuperación. “Estamos trabajando muy duro todos los días para obtener mejores resultados”, añadió un James que quiere volver a los terrenos de juego lo antes posible.