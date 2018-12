Los diez secretos mejor guardados de Luka Modric

Luka Modric ha ganado el Balón de Oro 2018. El centrocampista croata del Real Madrid se ha convertido en uno el mejor futbolista del año, y ha entrado a formar parte de los libros de historia de este deporte al destronar a los dos grandes reyes y ganadores de las últimas 10 ediciones de este trofeo, Cristiano Ronaldo y Leo Messi. Este premio es fruto a toda una vida de trabajo, en la que ha sufrido bastante para estar donde está hoy. A continuación os contamos los 10 secretos que debes saber sobre el nuevo Balón de Oro.

1) Modric casi ficha por el Barça en 2008

En el año 2008 Modric estuvo muy cerca de recalar en el Barcelona. Un ojeador del club recomienda al Barça fichar al mediocentro croata cuando militaba en el Dinamo de Zagreb. Los rumores eran cada vez más fuertes, pero Guardiola no le quería porque ya tenía a Iniesta y contaba con muchos centrocampistas y Luka no tenía sitio. Una seguidora azulgrana le llegó a regalar una camiseta del Barça con su nombre a la espalda, pero finalmente Pep rechazó su fichaje y el Tottenham terminó firmándole antes de la Eurocopa en la que se daría a conocer.

2) Su descubridor: su tío Zeljko

El gran descubridor del talento de Luka Modric fue su tío Zeljko. El hermano gemelo de su padre había sido futbolista en su juventud y cuando vio a su sobrino dar sus primeros pasos no se le pasó por alto su enorme potencial, pese a que fue rechazado en alguna academia por culpa de su débil constitución. Al tío Zeljko no le falló el ojo, hoy es uno de los mejores futbolistas del mundo.

3) Se casó con la mujer que le fichó para el Dinamo

Luka Modric conoció a su mujer Vanja Bosnić cuando ella era directiva del Dinamo de Zagreb. De hecho se enamoraron después de que le llamara para fichar para comunicarle que el club le iba a fichar. El futbolista del Real Madrid cuenta que aquella llamada telefónica duró tres horas. Con esa llamada empezó todo y a día de hoy llevan ya ocho años casados y tienen tres hijos en común. De hecho, el mayor se llama Ivano en honor al abuelo de Modric, asesinado cuando él tenía 6 años. Ahora su esposa es su representante.

4) Usaba espinilleras de madera

Modric ya sobresalía en sus inicios en el fútbol. Desde pequeño, Luka era un genio con el balón en los pies, todo un fuera de serie para su edad que le hacían inalcanzable para sus rivales que no encontraban otro modo de frenarle que no fuese a base de faltas. Como no tenía dinero para comprarse unas espinilleras como el resto de sus compañeros, su padre le talló unas espinilleras de madera para protegerle de los golpes.

5) El Cruyff de los Balcanes

Luka Modric siempre ha sido comparado con Johann Cruyff por su parecido físico. Los dos se asemejan bastante en lo que a la cara se refiere. Aunque también comparten un estilo de juego muy similar. Lo cierto es que Cruyff no es el único famoso con el que comparan al croata, ya que también se le ha sacado cierto parecido con uno de los DJs más famosos del mundo de la música como David Guetta.

6) Infancia dura: asesinaron a su abuelo

El favorito al Balón de Oro tuvo una infancia muy complicada. Durante su niñez le tocó vivir la guerra de la independencia croata, en la que su familia fue perseguida y su abuelo fusilado por los rebeldes serbios en diciembre de 1991. Modric y su familia tuvieron que huir y fueron desalojados de su pueblo natal para salvar su vida. Se tuvieron que trasladar a refugios y hoteles junto a su familia y otros refugiados, rezando por su vida. Ahí tuvo su primer acercamiento con el fútbol, ya que el balón le servía para distraerse. Tras la guerra decidió quedarse en Zadar, en vez de regresar a su pueblo Zaton Obrovacki, para seguir jugando al fútbol y lograr su sueño.

7) Ídolos: Boban y Totti

El futbolista del Real Madrid siempre ha tenido dos referentes, en los que se fijaba para mejorar e intentar llegar a la cima. Estos jugadores son Zvonimir Boban, futbolista croata que marcó una época en el Milan y fue uno de los mayores representantes de su país, y Francesco Totti, toda una leyenda del fútbol con la que ha tenido el honor de enfrentarse en varias ocasiones en la Champions League.

8) Forma parte del club de los 100

Luka es todo un histórico de su selección. Forma parte del selecto club de los 100 de la FIFA, donde están los jugadores que han disputado más de 100 partidos con su selección. De hecho es el segundo futbolista que más veces ha vestido la elástica del cuadro balcánico con 117 apariciones, solo por detrás de Darijo Srna que suma un total de 134.

9) Primera aparición en un 11 ideal

El 2008 fue el año en el que Luka Modric dio el salto a la élite del fútbol mundial. En la Eurocopa disputada ese verano, y que terminó ganando España, el croata entró en el 11 ideal del campeonato, pese a haber caído en cuartos de final. Aunque todavía no era muy conocido, su talento le hizo estar en una lista junto a grandes ilustres de este deporte como Xavi, David Villa, Iker Casillas y Carles Puyol.

10) Llevó al Dinamo de Zagreb a la cima

Luka Modric llegó al Dinamo de Zagreb con tan solo 16 años. Tras varias cesiones regresó al equipo y lo hizo invencible, llevándolo a lo más alto del fútbol croata. Con él en sus filas el conjunto de Zagreb se convirtió en el amo y señor de Croacia con seis títulos en dos temporadas. En 2008 abandonó la entidad para dar el salto a la Premier League.