Séptimo partido de Solari y séptima vez que Isco no es titular

Isco Alarcón volverá a ser suplente ante el Valencia El malagueño sigue sin comenzar un partido como titular con Solari como entrenador del Real Madrid Isco es el segundo jugador de campo menos utilizado por Solari

Solari sigue sin levantar el castigo a Isco. Aunque en esta ocasión sí le ha incluido entre los 18 elegidos, algo que no sucedió en Roma, donde mandó al malagueño a la grada al ser el futbolista descartado, sigue sin ser titular. Frente al Valencia verá el inicio del partido en el banquillo y tendrá que esperar a que el argentino le dé entrada. Si lo hace.

El Real Madrid tendrá las bajas de Casemiro y Kroos ante el equipo valenciano. A priori, Isco debería haber tenido su sitio en la medular, pero Solari ha confiado en Marcos Llorente, que hizo un partidazo frente a la Roma, y en Ceballos. El andaluz ha vuelto a ser el sacrificado, dejando claro que, en estos momentos, no es un jugador del agrado del entrenador madridista.

En los últimos días se ha hablado y escrito mucho de Isco. No es normal que un jugador de su nivel sea el descarte. Ha pasado de ser el mejor jugador de la era Lopetegui a estar en el ostracismo más absoluto con la llegada de Solari. La relación que ambos mantienen no es la mejor. El argentino no terminar de sacar del virtuoso futbolista lo que quiere y esto ha provocado que pierda mucho protagonismo, hasta el punto de crispar una relación que se vio afectada tras la derrota del Real Madrid frente al Eibar.

Después de que los blancos cayeran con estrépito en Ipurúa, Isco no quiso dar la mano a su entrenador y en el autobús mostró su enfado por saltar al campo cuando en el marcador lucía un 3-0 a favor de los blancos. Días después, Solari tomaba la decisión de dejar fuera de los 18 elegidos a Isco.