Real Madrid – Valencia: un Madrid sin restricciones

Vuelve la Liga al Bernabéu. El día a día de todos los equipos y que tan duro se hace para el Real Madrid. Los blancos se medirán al Valencia a las 20:45 horas, antiguo horario Champions, pero ni será la competición continental ni se escuchará el himno, ese que pone como motos a los jugadores dirigidos por Santiago Solari. El campeonato doméstico entra en escena y no se pueden permitir otra cosa que no sea conseguir la victoria.

El Real Madrid comenzó a lamer las heridas de Ipurúa en Roma. Los blancos ganaron a los italianos en la quinta jornada de la fase de grupos de la Champions para sellar su presencia en octavos como primeros. Pero el batacazo ante el Eibar todavía dura y, sobre todo, duele. Los madridistas cayeron con estrépito en territorio armero y desaprovecharon la oportunidad de recortar puntos con el Barcelona y el Atlético. La derrota dejó tocado a Solari, los jugadores y al club, pero en la capital italiana se vieron brotes verdes.

Solari ejerció una mano dura que se le reclamaba desde las altas esferas. Apostó en el centro del campo por un Marcos Llorente que fue el mejor. El canterano fue el ejemplo perfecto de como debe salir siempre a un campo de fútbol un jugador del Real Madrid. A pesar de que sólo sumaba un partido como titular, ante el Melilla en Copa, y 11 en Liga, saltó al Olímpico y dio un auténtico recital que dejó a todos impresionados. Algo parecido sucedió con un Lucas Vázquez que se ganó los minutos con su gran partido.

En el lado extremo está Isco. El malagueño fue el hombre descartado por Solari en Roma. Todos los ojos miran ahora a Isco. Lo normal sería que entrase en la convocatoria. Incluso podría llegar a ser titular, algo poco probable, pero lo que parece estar descartado es que se vuelva a quedar en el graderío, algo que haría saltar todas las alarmas respecto a la situación del andaluz en el Real Madrid.

Con todo esto, el Real Madrid no puede permitirse el lujo de perder puntos en el Santiago Bernabéu. A pesar de sus esfuerzos por tirar la Liga, sus rivales no les dejan. Su temporada es muy mala, están sextos, pero a tan sólo seis puntos del líder, lo que les permite seguir aspirando al título.

Un Valencia tocado

El Valencia llega al Santiago Bernabéu herido. La jornada Champions acababa con las opciones de los de Marcelino de seguir vivos en la máxima competición europea. La final de Turín no salió como se esperaba. La Juventus ganó por 1-0 y encima en Old Trafford no hubo milagro por segundos. Fellaini dio la victoria al United ante el Young Boys en el descuento, dilapidando cualquier opción clasificatoria de un equipo valencianista que se tendrá que conformar con la Europa League.

Pero la Liga, al contrario que le está sucediendo al Real Madrid, sí le sienta bien a los chés. Dos victorias seguidas -ante Getafe y Rayo Vallecano-, ha permitido a los del Turía ascender posiciones hasta el punto de que si asaltan un Santiago Bernabéu que se les ha dado especialmente bien en las últimas temporadas darán caza a los blancos. Con mucho que ganar y poco que perder buscarán dar la sorpresa en Chamartín.