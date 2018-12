Sigue en vivo y en directo el encuentro de la jornada 14 de Liga Santander que mide al Real Madrid y al Valencia El Real Madrid quiere los tres puntos para despegar en Liga después de la derrota en Eibar El Valencia buscará un resultado positivo con el que curar sus heridas de Turín

19:50. ALINEACIÓN DEL VALENCIA: Neto, Wass, Garay, Paulista, Gayá, Carlos Soler, Coquelin, Parejo, Guedes, Santi Mina y Gameiro.

19:40. Lo destacado del once de Solari ante el Valencia: Reguilón vuelve al lateral izquierdo, Marcos Llorente repite en el centro del campo y Ceballos regresa al once. Recuerden que Toni Kroos y Marcelo no están en la convocatoria.

19:35. Isco, nuevamente suplente. El malagueño entró en la convocatoria (en Roma se quedó fuera) pero Solari sigue sin contar con él. Otro partido más en el banquillo. Así ha sido siempre con el técnico argentino.

19:30. ALINEACIÓN DEL REAL MADRID: Courtois, Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Reguilón, Marcos Llorente, Dani Ceballos, Luka Modric, Lucas Vázquez, Gareth Bale y Benzema.

19:20. Real Madrid y Valencia llegan de una exigente jornada de Champions en la que los blancos se clasificaron para octavos tras ganar a la Roma (0-2) pero los de Marcelino García Toral cayeron eliminados tras perder en Turín (1-0).

19:10. Partido histórico, entre dos de los equipos que más veces se han medido en Primera División, y de urgencia para ambos equipos, especialmente para el Real Madrid, que necesita muchísimo una victoria que mejore su situación en la Liga.

19:00. ¡Muy buenas tardes! Bienvenidos a la retransmisión en directo del partido Real Madrid – Valencia, un encuentro correspondiente a la 14ª jornada de la Liga que se disputará en el Santiago Bernabéu este sábado 1 de diciembre a las 20:45 horas.

Buenas tardes, bienvenidos a la retransmisión, en vivo y en directo online, del encuentro correspondiente a la jornada 14 de Liga Santander, que medirá al Real Madrid y al Valencia en el estadio Santiago Bernabéu. Con ambos equipos inmersos en la irregularidad desde el comienzo de temporada, se espera un partido de necesidades en el que los pupilos de Solari parten como claros favoritos sobre el papel.

El conjunto madridista volverá ante su afición después de jugar cuatro encuentros consecutivos a domicilio y habiendo calmado un tanto los ánimos tras su duro revés en Ipurua con una victoria sin excesivo brillo en el Olímpico de Roma ante la Liga de Campeones. El objetivo, tras el golpe ante el Eibar, será el de no ceder puntos ante una afición expectante de ver a los suyos rendir a buen nivel ante un rival que no va a dar facilidades apoyado en su gran entramado defensivo.

La clara derrota ante el conjunto ‘armero’ (3-0) dañó la imagen del campeón de Europa, pero en términos clasificatorios no le dejó demasiado alejado del liderato del Sevilla, que tiene a seis puntos, ni del FC Barcelona y Atlético de Madrid, a cinco y cuatro puntos respectivamente, aunque podría haber aprovechado mejor el empate entre ambos en el Wanda Metropolitano.