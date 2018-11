El Madrid lo tiene claro: “Con Brahim no nos puede pasar otro caso Kepa”

Brahim cumple contrato en 2019 con el Manchester City y quiere fichar por el Real Madrid El Real Madrid quiere atarlo cuanto antes para que no renueve con el City

El Real Madrid quiere fichar a Brahim Díaz y Brahim Díaz quiere jugar en el Real Madrid. La joven promesa del Manchester City cumple contrato en junio de 2019 y no quiere renovar con el club inglés, que trata de retenerlo por todos los medios para no repetir lo mismo que le ocurrió con Jadon Sancho, al que dejaron ir al Dortmund y ahora brilla en la Bundesliga y en la Champions con 18 años.

Sin embargo, de sobra es sabido que los jugadores acaban jugando donde quieren, más aun si tienen la sartén por el mango como Brahim Díaz, que es libre para negociar y firmar con cualquier club a partir del 1 enero. La FIFA así lo estipula en su normativa, de ahí que el Real Madrid lleve tiempo tanteando y seduciendo al futbolista y a su entorno para que fiche por el conjunto blanco en cuanto acabe el presente año 2018.

En Concha Espina mantienen la política de intentar fichar a los mejores jóvenes del mundo, y Brahim es una de las grandes perlas del fútbol europeo. El Real Madrid es consciente del potencial de malagueño, que todavía tiene 19 años y lleva en Manchester desde los 13, cuando el City lo reclutó del Málaga adelantándose al Barcelona, que pujó fuerte para intentar fichar a Brahim. En la cúpula creen que su fichaje sería un golpe de efecto importante y lo único que quieren los responsables merengues es que todo quede cerrado cuanto antes para que no ocurra lo mismo que pasó con Kepa, que acabó renovando con el Athletic.

El Real Madrid sabe que tiene la oportunidad de fichar gratis a un jugador llamado a estar entre los mejores del mundo y no quiere desaprovecharla. De ahí que estos días sean intensos en cuanto a contactos, negociaciones, propuestas, etc. El club quiere tenerlo todo atado para ficharlo en enero con el claro objetivo de que no se eche atrás y acabe renovando con el City, que sigue tratando de retenerlo.