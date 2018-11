Keylor: “Pasé de ganar tres Champions seguidas a no jugar”

Keylor Navas atraviesa por una situación bastante complicada porque no cuenta para Santiago Solari. Antes, con Julen Lopetegui en el banquillo, el meta costarricense jugaba la Champions League mientras Courtois era el titular en la Liga Santander, pese a que al principio empezó siendo Keylor. Lo cierto es que desde la llegada del técnico argentino el meta ha pasado a un segundo plano y eso no le ha gustado en absoluto después de ser titular indiscutible en las últimas temporadas.

El guardameta no está nada contento con esta situación y así lo ha expresado durante una entrevista en el programa El Chiringuito de Mega: “Pasé de ganar tres Champions seguidas a no jugar”. Los dos últimos partidos de la máxima competición europea los ha visto desde el banquillo, siendo el belga –por el que el Madrid ha pagado unos 35 millones de euros este verano– el elegido en el once.

Hasta entonces el tico estaba cumpliendo bajo palos. En la Champions tan sólo había encajado dos goles en tres partidos, pero con la llegada de Solari al banquillo del primer equipo las cosas han cambiado bastante. Courtois es uno de los mejores porteros del mundo, de hecho ganó el premio al mejor portero del Mundial y la IFFHS también le ha escogido como el mejor guardameta de la pasada temporada por delante de Keylor, que fue cuarto.

Sin embargo con Solari ha variado el reparto de minutos para algunos jugadores, entre ellos el tico. Todo apunta a que el meta regresará a la titularidad el próximo jueves en la vuelta de los dieciseisavos de la Copa del Rey frente al Melilla, donde el Madrid parte con bastante ventaja gracias a la victoria por 0-4 en el choque de ida disputado en casa del conjunto que milita en la Segunda División B, donde actualmente es líder del grupo cuarto.