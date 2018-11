Guardiola da por perdido a Brahim: “Si no quiere quedarse, tiene que irse”

Pep Guardiola habló en rueda de prensa sobre el interés del Real Madrid por Brahim Díaz, una de las mayores perlas del fútbol español. El entrenador catalán explicó que su situación actual en el club inglés: “Es la misma situación que la última vez que hablamos de él. La Academia tiene que estar muy orgullosa. El caso es simple: lo queremos. Queremos que renueve cuatro o cinco años más y haremos lo que sea necesario para que se quede. Pero está en sus manos”.

“Si no quiere quedarse, tiene que irse. Lo hemos protegido. Igual que a Sancho o a Foden. Tiene que decidir. No podemos presionar más. Los aficionados no pueden decir que no estamos haciendo todo lo posible por quedarnos con ellos. Estas situaciones pasan. Por ejemplo, Cesc Fábregas no quiso quedarse en el Barcelona y se fue al Arsenal. No hay tantos jugadores con 18 o 19 años que jueguen cada fin de semana en los mejores equipos de Europa. Quizás uno, Mbappé. En nuestro equipo hay otro ejemplo opuesto: con esa edad, Silva se fue al Eibar, en Segunda división. No podemos hacer más. Quizás se ha dado cuenta de que puede jugar más en otro lado. A lo mejor sucede, a lo mejor no sucede”, añadió.

Brahim finaliza contrato con el City el próximo 30 de junio y, por el momento, no está por la labor de renovar con la entidad inglesa, ya que quiere jugar en el Real Madrid. En las próximas semanas las directivas de ambos clubes se sentarán para hablar. La principal duda en estos momentos es decidir si se incorpora a la disciplina blanca este enero, deseo del jugador y del Madrid, o espera a el mes de junio. Si los citizens esperan al final del contrato no podrán sacar dinero por el futbolista.