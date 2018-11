El Real Madrid busca un sucesor a Modric

El Real Madrid comienza a buscar heredero a Luka Modric, que, salvo sorpresa mayúscula, ganará el lunes el Balón de Oro 2018 Eriksen, el retorno de Kovacic, Saúl y Milinkovic-Savic, en la agenda del Real Madrid Luka Modric, a sus 33 años, ganará este lunes el Balón de Oro pero en el club blanco ya preocupa encontrarle un sucesor

El Real Madrid comienza a pensar en su futuro. Tras seis temporadas de altísimo nivel, llegando al Balón de Oro 2018 que ganará (a falta de oficialidad el lunes), Luka Modric antes o después debe, y merece, tener un heredero en el club blanco.

Con 33 años, y tras un gran desgaste en este 2018 por la alta exigencia que tuvo (otra Champions más final del Mundial), en el Real Madrid se es consciente de que Modric ya ha alcanzado su tope y aunque seguirá siendo uno de los principales pilares del equipo antes o después necesita un recambio.

Y para ello suenan nombres como herederos de un jugador, eso sí, que será irreemplazable por todo lo que ha dado y que acaricia ya el Balón de Oro que se entrega el lunes. Entre los futbolistas que podrían sustituir a Modric aparecen nombres como Eriksen, el retorno de Kovacic, Milinkovic-Savic e incluso uno que haría revolucionar el fútbol español: Saúl Ñíguez.

Eriksen, primera opción

La principal opción que tiene el Real Madrid es Christian Eriksen. El jugador danés, de 26 años, gusta y mucho en el Santiago Bernabéu. OK DIARIO ya les avanzó el pasado mes de mayo que el club blanco le tiene en su agenda y en Inglaterra también se ha empezado a hablar de un posible traspaso.

El principal problema para este fichaje es el precio y el club. El Tottenham, siempre rocoso a la hora de negociar, pide actualmente 250 millones de euros, una cantidad inasumible y que el Real Madrid no desembolsará bajo ningún concepto. Ese precio, puesto por el equipo inglés, colocaría a Eriksen como el fichaje más caro la historia.

Milinkovic-Savic

El Real Madrid sigue también a uno de los jugadores revelación de este 2018. El futbolista serbio (y español, porque nació en Lleida) fue uno de los más seguidos en el último Mundial, aunque finalmente no salió de la Lazio. Allí sigue y cada vez está más claro que el equipo italiano se le queda pequeño. El Real Madrid podría ir a por él en verano.

El retorno de Kovacic

El jugador croata, íntimo amigo de Modric y también ‘peón’ para que Luka pueda ganar el Balón de Oro 2018 el próximo lunes, está cedido en el Chelsea, por lo que su retorno es obligado a final de temporada. Sin Modric, Kovacic podría tener mayor peso en el Real Madrid, pero el jugador ya ha mostrado su deseo de no jugar más en el Bernabéu y de tomar aires nuevos.

Saúl, el deseo ‘prohibido’

Es uno de los mejores jugadores españoles del momento y en el Real Madrid siempre ha gustado tanto su estilo de juego como su personalidad. Saúl Ñíguez sería un fichaje casi prohibido pero también un importante salto de calidad en el centro del campo. En las últimas semanas su entorno ha ido buscando una posible salida en un futuro por la cada vez más desgastada relación con Simeone, que no atraviesa por su mejor momento.

Todos ellos están ahora mismo en la agenda del Real Madrid para ponerles la etiqueta de herederos de Luka Modric. No será fácil sustituir al croata, que este lunes es el gran favorito para ganar el Balón de Oro 2018, un premio que sumaría al The Best y le haría completar un año de ensueño.